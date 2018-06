La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Con cuatro goles de María Eugenia Díaz, las Celestes consiguieron su sexta victoria consecutiva y no le pierden pisada al líder Universitario de La Plata "C". Siguen segundas, a tres puntos de distancia, pero con un partido menos. Por la novena fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club volvieron a ganar, gustar y golear: esta vez fue ante Ferro Carril Oeste "C", equipo qal que vencieron por 6 a 0 como locales. De esta manera, las dirigidas por Adrián Zottola prolongaron su invicto, consiguieron su sexta victoria consecutiva y su séptima en ocho presentaciones, para así seguir prendidas en la lucha por la primera posición (se encuentran a tres puntos del líder Universitario La Plata "C", pero con un partido menos). En la goleada ante el elenco de Caballito, además del buen nivel de juego mostrado y del dominio del partido línea por línea, se destacó la actuación de la joven delantera María Eugenia Díaz, quien anotó cuatro de los seis goles y, de esa manera, llegó a 10 en la temporada y se convirtió en la máxima goleadora del torneo, con un asombroso promedio de 1,25 anotaciones por partido. Los restantes dos goles del CBC los hicieron la capitana Constanza Santini y la volante ofensiva zarateña Damiana Pinto, ambas marcando su segundo gol en lo que va del campeonato. El once inicial del equipo del coach Adrián Zottola en esta oportunidad fue el siguiente: Romina Guerrero (arquera), Candela Corrata, Florencia Núñez, Constanza Santini (capitana), Camila Pérez Johanneton, Sofía González, Damiana Pinto, Catalina Tapia, Camila Tenembaum, Julieta Dabusti y María Eugenia Díaz. Completaron el plantel celeste Lucía Barczyñsky, Bárbara Brezzi, Oriana Comuzzi, Melina Dabusti, Marina Del Molino, Karen Farías, Agustina Mayer, Candelaria Noir y Josefina Pérez Johanneton. Lamentablemente para el Boat, Universitario de La Plata "C" consiguió una sufrida victoria por la mínima diferencia ante Quilmes "C" en condición de visitante, logrando así mantener la ventaja de tres puntos ante las campanenses. Los restantes resultados de la novena fecha fueron: Country Mi Refugio 1-1 San Fernando ´´D´´, Deportiva Francesa ´´B´´ 5-3 Nueva Chicago, Sociedad Alemana de Lomas de Zamora 2-3 San Luis ´´B´´, Camioneros ´´B´´ 1-0 Luján Rugby Club ´´B´´; y St. Brendan´s ´´B´´ 1-5 Quilmes ´´D´´. Por próxima fecha, el Campana Boat Club tendrá que viajar a Garín para enfrentar a St. Brendan´s, equipo que ocupa la anteúltima posición del torneo con solo tres puntos, producto de una sola victoria y siete derrotas en ocho presentaciones. El resto de los encuentros de esta décima jornada, que se llevará a cabo en su totalidad el próximo sábado serán: Quilmes ´´D´´ vs. Camioneros ´´B´´, Luján Rugby Club ´´B´´ vs. S.A.G.L.Z. ´´B´´, San Luis ´´B´´ vs. Deportiva Francesa ´´B´´, Nueva Chicago vs. Country Mi Refugio, Club San Fernando ´´D´´ vs. Quilmes ´´C´´, y Universitario de La Plata ´´C´´ vs. Ferro Carril Oeste ´´C´´.

POKER DE GOLES. LA DELANTERA MARÍA EUGENIA DÍAZ CONVIRTIÓ CUATRO DE LOS SEIS TANTOS DEL CAMPANA BOAT CLUB FRENTE A FERRO CARRIL OESTE "C".





DAMIANA PINTO. LA VOLANTE ZARATEÑA MARCÓ UNO DE LOS TANTOS EN LA VICTORIA SOBRE FERRO. VICTORIAS DE LAS DIVISIONES MENORES Las inferiores del Campana Boat Club no desentonaron, y consiguieron todas victorias a lo largo de la jornada frente a Ferro Carril Oeste "C". Es para destacar que, aparte de haber ganado todos los partidos de la jornada, todos fueron goleadas y sin recibir gol alguno. Los resultados fueron los siguientes: -Intermedia: Victoria 3 a 0 (goles de Oriana Comuzzi, Candelaria Noir y Regina Strobino) -Quinta División: Victoria 8 a 0 (goles de Martina De La Barrera -2-, Lucía Gelosi -2-, Lucía Barczyñsky, Abril Elizaga, Chiara Faggioli y Fátima Tenembaum). -Sexta División: Victoria 6 a 0 (goles de María Luz Balerio Echeverría -2-, Sol Ale, Delfina Fernández Palazuelo, Azul Montero, y Belén Varela). -Séptima División: Victoria 14 a 0 (goles de María Paz Pérez Johanneton -3-, Caterina Cinquini -3-, María Luz Balerio Echeverría -2-, Malena Kiernan -2-, Valentina Núñez -2-, Guillermina Dabusti y María Del Pilar González)

