Vencieron 3-0 a Deportivo Merlo en el Parque San Martín con goles de Milagros Soria (2) y Marina González. Así, terminaron novenas y disputarán el Reducido por el tercer ascenso a Primera A. En el inicio de ese octogonal enfrentarán a Racing Club.

Por la 34ª y última fecha del campeonato de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo vencieron 3-0 como visitantes a Deportivo Merlo.

En este partido disputado el pasado domingo en el Parque San Martín (en el estadio principal de Deportivo Merlo), los goles fueron marcados por Milagros Soria (2) y Marina González.

De esta manera, las Auriazules llegaron a los 49 puntos y cerraron el torneo en la novena posición con un balance general de 14 victorias, 7 empates y 13 derrotas, con 46 goles a favor y 42 en contra en 34 presentaciones.

Así, las dirigidas por Mario Giménez se clasificaron para disputar el Reducido por el tercer ascenso a la Primera B. Y en el arranque de ese octogonal deberán enfrentarse a Racing Club, equipo que culminó en la cuarta posición con 82 puntos.

Ante Deportivo Merlo, las Portuarias formaron con: Triana Ocampo; María Rodríguez, Emilse Correa, Patricia Carballo (Nancy Ríos), Rocío Acosta; Marina González, Marisa González, Samanta Martín, Analía Miño (Micaela Monzón); Karen Ramírez (Mariel Rossini) y Milagros Soria.

Esta última fecha del campeonato se completó con los siguientes resultados: Deportivo Español 0-6 Lanús; Camioneros 1-5 Racing Club; Independiente 4-0 Comunicaciones; Lima FC 3-1 Almirante Brown; Atlético Pilar 2-12 Liniers; Luján 12-1 Argentino de Quilmes; Defensa y Justicia 0-6 Satsaid 6; y Real Pilar PG-PP Defensores del Chaco.

Con estos resultados, y luego que el primer ascenso directo a Primera A quedara en manos del campeón, Independiente de Avellaneda, el segundo boleto a la máxima categoría se definirá en un partido desempate entre Real Pilar y Lanús, dado que ambos conjuntos terminaron igualados en 86 puntos.

El perdedor de ese encuentro jugará el Reducido por el tercer ascenso. Ese octogonal comenzará con los siguientes enfrentamientos de Cuartos de Final: Lanús o Real Pilar vs Liniers; Racing Club vs Puerto Nuevo; Lima FC vs Almirante Brown; y SATSAID vs Luján.

La máxima goleador del campeonato fue Zoraida Leguizamón, de Real Pilar, quien anotó 71 goles. La siguieron: Aylén Medina (Lanús), con 43 tantos; Evelyn Algañaraz (SATSAID), con 29; y Melani Concha Morán (Independiente), con 28.