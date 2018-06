La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Camino al Mundial:

Después de tener casi dos días libres, los jugadores realizarán una nueva práctica en el predio Joan Gamper. El entrenador Jorge Sampaoli analiza formar un equipo alternativo frente a Israel en el amistoso del próximo sábado. La Selección Argentina retornará hoy a los entrenamientos formales luego que el cuerpo técnico licenciara a los jugadores desde el mediodía del domingo a la mañana de este martes. La decisión, que causó polémica en el ambiente del fútbol, fue defendida por el preparador físico Elvio Paolorosso, quien fuera parte del cuerpo técnico de la Selección con Gerardo Martino: "A veces el mejor entrenamiento es un buen descanso. Un día que no hagas tu rutina te libera. No lo veo como algo perjudicial para nada", explicó. "Ayuda que sea un plantel con jugadores muy responsables que van a despejar la cabeza y no cometer errores en el día libre", agregó. La mayoría de los futbolistas decidió tomarse libre el domingo, a excepción de Javier Mascherano y Nicolás Tagliafico, quienes se entrenaron en el predio del Barcelona, donde también estuvo el arquero Franco Armani. La contracara fue Cristian Ansaldi, quien subió a sus redes sociales una imagen en la que estaba compartiendo su día libre junto a su esposa en un jacuzzi. La foto generó todavía más revuelo que el existente por el día libre, aunque fue el propio Mascherano, uno de los referentes del plante, quien defendió al marcador lateral: "Ansaldi fue a ver a la mujer que hacía 20 días que no veía. Si vos en tu día libre no podes ver a tu mujer y a tus hijos, yo no lo entiendo. Cuando jugamos en Argentina ella se quedó en Madrid porque tiene la casa ahí", explicó "El Jefecito", quien también destacó la jornada de descanso: "En el fútbol actual, los ciclos de los equipos de élite son cinco entrenamientos y un día descanso. Yo entiendo que hay un mensaje que se le puede dar a la gente, pero es tan importante el entrenamiento como el descanso". Con el de hoy, al entrenador Jorge Sampaoli le quedan ahora cuatro entrenamientos antes del amistoso del sábado frente a Israel en Jerusalem. Y, aparentemente, el DT tendría decidida una formación con presencia de muchos suplentes, dado que prefiere no arriesgar físicamente a quienes tiene en carpeta para ser titulares en el debut frente a Islandia (sábado 16). Así, nombres como los de Franco Armani, Cristian Pavón y Paulo Dybala ganaron fuerza para estar desde el arranque en Jerusalem, donde se disputará un encuentro en el que también se filtraron conflictos internacionales. Es que el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, le pidió públicamente a Lionel Messi que no participe del partido amistoso y que si lo hace, serán quemadas imágenes y camisetas del jugador argentino. "Messi es un símbolo de paz y de amor. Nosotros le pedimos que no participe en la legitimación de los crímenes de la ocupación", aseguró el presidente de la federación de fútbol palestina.

DESCANSO. DESPUÉS DE ENTRENAR EL DOMINGO POR LA MAÑANA, EL DT LIBERÓ A LOS JUGADORES HASTA HOY MARTES. AMISTOSOS MUNDIALISTAS En el marco de la preparación a la Copa del Mundo "Rusia 2018", el domingo se disputaron tres nuevos partidos amistosos. En el más importante de ellos, Brasil, con goles de Neymar y Firmino, venció 2-0 a Croacia, que será rival de Argentina en el Grupo D. En tanto, Perú derrotó 3-0 a Arabia Saudita con un tanto de Carrillo y un doblete de Paolo Guerrero, quien se reintegró a la Selección del "Flaco" Gareca tras ser levanta su suspensión por doping. La tanda de encuentros internacionales del domingo se completó con el empate 1-1 de España frente a Suiza. Mientras que ayer, Marruecos (rival de España en el Grupo B) le ganó 2-1 a Eslovaquia. En tanto, hoy martes está prevista una nueva presentación de la Selección anfitriona, Rusia, que se medirá ante Turquía en una jornada que tendrá otros siete amistosos internacionales, aunque sin participación de equipos mundialistas en esos encuentros.

