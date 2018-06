La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Fumar daña los músculos de las piernas







Afecta el ciclo de las contracciones musculares y produce una fatiga más rápida, reveló un estudio. No sólo los pulmones y el corazón de los fumadores sufren a causa del cigarrillo. Fumar causa un daño directo en los músculos, especialmente los de las piernas, al reducir el número de vasos sanguíneos y por lo mismo restringir los nutrientes y el oxígeno que pueden recibir. Así lo sostiene un estudio publicado en la revista científica The Journal of Physiology, elaborado por la Universidad de California San Diego (UCSD), en EE.UU., en conjunto con la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, y la Universidad Kochi, en Japón. "Es de vital importancia que les mostremos a las personas que el uso de cigarrillos de tabaco tiene consecuencias dañinas en todo el cuerpo, incluyendo grandes grupos de músculos necesarios para el diario vivir", afirmó Ellen Breen, investigadora líder del estudio. Desde el Departamento de Medicina de UCSD destacaron que las conclusiones del análisis son importantes a la hora de "desarrollar estrategias para detener el daño provocado por los componentes perjudiciales del humo del cigarrillo". La investigación, realizada en ratones de laboratorio que fueron sometidos al humo del cigarrillo durante ocho semanas, mostró que el daño muscular en las piernas no se debe solamente a que el humo tóxico afecta la capacidad pulmonar y por lo tanto el ejercicio, sino que también tiene un efecto directo sobre los músculos. Los investigadores encontraron que el humo reduce la capilaridad de las células musculares, teniendo como consecuencia "una función mitocondrial pobre" que afecta el ciclo de las contracciones musculares y produce una fatiga más rápida. Así, la falta de nutrientes y de oxígeno "puede impactar el metabolismo y los niveles de actividad, ambos factores de riesgo para muchas enfermedades crónicas, incluyendo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la diabetes", aseguró el informe. Aunque el estudio no identificó cuáles de los aproximadamente 4.000 químicos presentes en el humo del cigarrillo son responsables del daño muscular, Breen dejó abierta la posibilidad para nuevas investigaciones. (Fuente: EFE)



Fumar daña los músculos de las piernas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: