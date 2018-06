La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Hígado graso no alcohólico







La enfermedad por hígado graso ocurre cuando se acumula grasa en el hígado. Hay dos tipos principales: hígado graso no alcohólico y esteatosis hepática alcohólica. ¿Qué es la enfermedad por hígado graso? El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. La enfermedad por hígado graso es una condición en la que se acumula grasa en el hígado. Hay dos tipos principales: Enfermedad del hígado graso no alcohólico y Enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica ¿Qué es la enfermedad del hígado graso no alcohólico? Es un tipo de hígado graso que no está relacionada con el consumo de alcohol. Existen dos tipos: Hígado graso simple: Hay grasa en el hígado, pero poca o ninguna inflamación o daño en las células del hígado. En general, el hígado graso simple no es demasiado serio como para causar daño o complicaciones al hígado Esteatosis hepática no alcohólica: Existe inflamación y daños en las células del hígado, y grasa. La inflamación y el daño de las células del hígado pueden causar fibrosis o cicatrización del hígado. La esteatosis puede causar cirrosis o cáncer de hígado ¿Quién puede sufrir enfermedad por hígado graso? Los investigadores no conocen la causa del hígado graso, pero sí saben que es más común en personas que: -Tienen diabetes tipo 2 y prediabetes -Tiene obesidad -Son de mediana edad o mayores (aunque los niños también pueden sufrirla) -Tienen altos niveles de lípidos (grasas) en la sangre, como colesterol y triglicéridos -Tienen presión arterial alta -Toman ciertos medicamentos, como los corticoides y algunas medicinas contra el cáncer -Tienen ciertos trastornos metabólicos, incluyendo síndrome metabólico -Pierden peso muy rápido -Tienen ciertas infecciones como la hepatitis C -Han estado expuestos a algunas toxinas ¿Cuáles son los síntomas del hígado graso? En general, tanto la enfermedad de hígado graso como la enfermedad del hígado graso por alcohol son condiciones silenciosas que tienen pocos o ningún síntoma. Si presenta síntomas, puede sentirse cansado o tener molestias en el lado superior derecho del abdomen. ¿Cómo sé si tengo hígado graso? Debido a que a menudo no hay síntomas, no es fácil diagnosticar la enfermedad por hígado graso. Su médico puede sospechar que la tiene si obtiene resultados anormales en pruebas del hígado que se haya hecho por otras razones. Para hacer un diagnóstico, su médico utilizará: -Su historial médico -Un examen físico -Varias pruebas, incluyendo análisis de sangre y de imágenes, y a veces una biopsia ¿Cuáles son los tratamientos para el hígado graso? Para el hígado graso no alcohólico, los médicos recomiendan perder peso. Bajar de peso puede reducir la grasa, la inflamación y la fibrosis en el hígado. Si un su doctor cree que un medicamento es la causa del hígado graso, debe dejar de tomarlo, aunque primero debe consultar con su médico. Es posible que deba bajar la dosis de la medicina en forma gradual, y puede que tenga que tomar otro medicamento en su lugar. Hay algunos cambios en el estilo de vida que pueden ayudar: Consuma una dieta saludable, limitando la sal y el azúcar, además de comer muchas frutas, verduras y granos integrales. Obtenga las vacunas contra la hepatitis A y B, la gripe y la enfermedad neumocócica. Si usted tiene hepatitis A o B junto con hígado graso, es más probable que conduzca a insuficiencia hepática. Haga ejercicio con frecuencia, lo que le puede ayudar a perder peso y reducir la grasa en el hígado. MedlinePlus en español - medlineplus.gov



