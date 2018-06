La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Será este jueves:

El HCD se prepara para una sesión clave







Fracasados los intentos por evitarlo, mañana se votarían la derogación de la Tasa de Red Vial y la creación del Programa de Asistencia Tarifaria, dos iniciativas de la oposición incómodas para el Gobierno. Vecinos de los barrios Malvinas, Federal y Santa Florentina irán al debate para impedir que se quite el impuesto a los combustibles, recaudación con la que el Municipio tendría previsto asfaltar las calles que faltan en dichos barrios. El reloj corre y sus agujas parecen girar de forma inevitable hacia la discusión en el HCD de la derogación de la Tasa de Red Vial y la creación del Programa de Asistencia Tarifaria, dos proyectos de la oposición que obtuvieron vía libre de las comisiones con mayoría del oficialismo a través de la invocación del artículo 52 del Reglamento Interno, que avala "mociones de preferencia" para habilitar el tratamiento en recinto de iniciativas sin despacho, siempre y cuando la mayor parte de los concejales estén de acuerdo. Para el Gobierno local son dos proyectos incómodos y que tocan de forma sensible el presupuesto. Además, el de las tarifas (que prevé subsidios a las familias que no puedan pagarlas) va en contra de la política de servicios públicos delineada desde el Gobierno nacional. Por eso, en los últimos días intentó aminorar el funcionamiento de las comisiones, no prestando quórum en las que tiene más presencia y buscando sentar a negociar a la oposición. Al mismo tiempo, quiso movilizar a los vecinos contra la derogación de la Tasa de Red Vial. Primero fue Romina Buzzini, concejal oficialista, la que salió a advertirles a los habitantes de los barrios Malvinas, Federal y Santa Florentina que el plan de pavimentación previsto corría riesgo si las bancadas disidentes avanzaban con la quita del impuesto. Luego, el propio intendente Sebastián Abella se reunió en su despacho con vecinos de "Barrios Amigos" para contarles que ya se publicó el llamado a licitación para la primera parte de la obra de asfalto que el Municipio tiene previsto iniciar en el mediano plazo. Durante ese encuentro, el jefe comunal les detalló cómo será el avance de la obra y de dónde saldrán los fondos para la financiación de esa tarea. Así, el oficialismo logró despertar preocupación y encontró respuesta: mañana, vecinos de la zona se movilizarán al HCD para presionar y lograr que la oposición desista de la derogación de la Tasa de Red Vial. "Hace 18 años que estamos esperando el pavimento. Estos barrios figuran asfaltados desde el 2000 y no lo están. El intendente gestionó para que se pueda hacer y lo va a ir financiando con la Tasa de Red Vial, por lo que estamos en desacuerdo con que se derogue la ordenanza", manifestó ayer Gabriel Panno, presidente de la Sociedad de Fomento "Barrios Amigos", en diálogo con La Auténtica Defensa. Y confirmó que vecinos irán a hacer oír esta posición al Concejo Deliberante. La Tasa de Red Vial se cobra con la compra de combustibles (salvo GNC) en estaciones de servicios locales y su recaudación está afectada a la pavimentación de las calles de tierras remanentes en la ciudad. La oposición ha venido señalando desde su sanción que es "inconstitucional": sostiene que el Estado nacional ya grava estos productos (a través de tributos como el Impuesto a la Transmisión de Combustibles) y que por lo tanto los municipios no están en facultad de hacerlo. Esta semana, el funcionamiento de las comisiones comenzó a normalizarse, aunque siguen los desencuentros. El lunes funcionó Obras Públicas y hoy lo hizo Presupuesto. Sin embargo, por la tarde el oficialismo difundió una gacetilla de prensa cuestionando a la oposición por su ausencia en una reunión para "abordar y analizar" becas destinadas a deportistas de alto rendimiento. "Con el director de Deportes del Municipio, Gonzalo Patiño, al frente, el coloquio contó solamente con la presencia del presidente del HCD, Sergio Roses y el presidente del bloque Cambiemos, Carlos Cazador", aseguró prensa oficial. "La participación de los legisladores en este tipo de reuniones es fundamental para que cada uno aporte su visión en pos del beneficio de los deportistas locales que practican diversas disciplinas", sostuvo Roses en el texto. Cazador, en tanto, enfatizó que "claramente los presidentes de los bloques opositores no tienen voluntad de informarse en la materia y analizar en detalle el otorgamiento de las becas". "Los concejales de Cambiemos –añadió- acompañamos la iniciativa de la gestión del intendente Sebastián Abella de seguir fortaleciendo el deporte y el crecimiento de cada representante local". Consultada por LAD por el funcionamiento de las comisiones, la presidente de la bancada de concejales PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, expresó que es "inédito en el Concejo Deliberante que el oficialismo se atrinchere en su propio bloque y no salga a dar quórum ni a debatir teniendo el bloque mayoritario y la mayoría en las comisiones" más importantes. "Lamentablemente, esta falta de quórum se pretendió utilizar para evitar que se traten en recinto dos temas con gran sensibilidad social, como lo son la derogación del impuesto al combustible y un programa donde el Estado municipal acompaña a los vecinos que no pueden afrontar los tarifazos previstos por Nación y provincia", sostuvo la referente justicialista. No obstante, Calle expresó que el "artilugio" de "intentar frenar las mociones de prefrencia" quitando quórum de las comisiones "carece de sentido" porque este recurso "es para que se trate el proyecto sin dictamen de comisión". "Por lo tanto, tiene que ingresar en la próxima sesión, en el primer lugar del orden del día", subrayó. Descartadas las alternativas para prolongar el debate de la derogación de la Tasa de Red Vial y el Programa de Asistencia Tarifaria, los dos proyectos se alistan para ser votados en el HCD. Los concejales de la oposición se aprestan a aprobarlos. En lo mismo estaría el intendente, pero con el objetivo de vetarlos.

VECINOS DE SANTA FLORENTINA, MALVINAS Y FEDERAL ASISTIRÍAN A LA SESIÓN PARA TRATAR DE IMPEDIR QUE SE DEROGUE LA TASA VIAL, CUYA RECAUDACIÓN UTILIZARÍA EL MUNICIPIO PARA ASFALTAR CALLES EN ESOS BARRIOS.





AYER ESTABA PREVISTA UNA REUNIÓN PLENARIA CON EL DIRECTOR DE DEPORTES, GONZALO PAITÑO, PARA ANALIZAR LAS BECAS DE ALTO RENDIMIENTO. CAMBIEMOS DENUNCIÓ LA AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN EN ESE ENCUENTRO.



Será este jueves:

El HCD se prepara para una sesión clave

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: