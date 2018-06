Axel Cantlon respondió a las acusaciones de Sergio Roses

P U B L I C



"En lugar de agredirme debería dar respuesta sobre el destino del dinero que le tocó administrar", señaló el concejal. Cantlon respondió a las acusaciones planteadas por Sergio Roses y aseguró que el Presidente del HCD quiere "desviar el tema con una agresión personal sobre cuestiones que nada tienen que ver con el debate planteado". La columna dominical de Axel Cantlon en este medio generó una fuerte respuesta del Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, quien lanzó diferentes acusaciones contra el concejal de la UV Más Campana, al que apuntó por "vivir del Estado" y por querer "sacar ventajas personales y mantener privilegios familiares" con sus denuncias contra él. Así, la respuesta de Cantlon no tardó en llegar. El edil vecinalista se mostró sorprendido por el tono utilizado "agresivo" utilizado por Roses. "Realmente, me parece más interesante que podamos elevar el nivel de debate en este Concejo Deliberante; y evitar agresiones personales", expresó Cantlon. "Creo que lo más lógico de su parte, ante el aporte de mi bloque en la Rendición de Cuentas, que evidencia una desviación del uso de fondos del HCD a través de las órdenes de pago mencionadas en la sesión, en lugar de agredirme sería dar una respuesta sobre el destino del dinero que le tocó administrar; convenciéndonos de que lo hizo en forma correcta y no esquivando o desviando el tema mediante una agresión personal sobre cuestiones que nada tienen que ver con el debate planteado", agregó el Presidente del bloque de la UV Más Campana. "En mi nota de opinión mencioné el uso indebido de fondos públicos del Honorable Concejo Deliberante para su campaña electoral del año 2017 y sin embargo, su respuesta se refiere a suposiciones suyas sobre temas de mi vida laboral o familiar, cuestiones privadas que no tengo problemas en explicar; pero que, en realidad, lo que la ciudadanía está esperando saber es por qué se usaron fondos del HCD para su campaña electoral, entre otras cuestiones que tendrá que explicar correctamente", detalló Cantlon. El concejal de la UV Más Campana también defendió su actuación laboral en el ámbito de ANSES: "Siendo abogado diplomado en la UBA, ingresé en el año 2000, cumpliendo desde el año 2001 tareas en el área jerárquica del organismo. Fui premiado por ANSES en 2005 y tuve el honor de representarlo en organismos internacionales de la seguridad social. Desde el 2007 fui apoderado de la ANSES Campana hasta que asumí como concejal, cuando pedí licencia sin goce de sueldo por cargo político. Cualquier cuestión legal que tenga que plantear sobre mi función pública no dude en realizarlo judicialmente", explicó. "Por otra parte, también ejerzo la docencia universitaria en la UBA en materias como Seguridad Social y Jubilaciones y Pensiones del Ciclo Profesional Orientado", añadió. Además, también se refirió a otras acusaciones que planteó Roses: "En relación con la empresa familiar de arena, no tengo ninguna relación ni interés económico o comercial. Y en cuanto a la confianza que genero; prefiero tener la confianza de la gente que siempre nos acompaña en las elecciones, ya que por ellos trabajamos todos los días en el Concejo para representarlos, aunque ello me apareje estas molestias y sufrimientos como esta falsa acusación de su parte, siendo usted (por Roses) el que ejerce la máxima representación del poder en el HCD". Finalmente, Cantlon enmarcó las declaraciones de Roses en esa vieja frase que dice: "no hay mejor defensa que un buen ataque": "Entiendo que es la estrategia que intenta utilizar, que desde su alto cargo le es sencillo utilizar, tal como amedrentar con denuncias. Pero me permito sugerirle que piense en otra estrategia, porque no estamos para pelear, sino para representar la voluntad de la ciudadanía de contar con autoridades probas y austeras en el ejercicio de la función pública", concluyó.





Axel Cantlon respondió a las acusaciones de Sergio Roses

