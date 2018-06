Buzzini cuestionó la "politización" de la marcha "Ni una menos"

La concejal de Cambiemos consideró que muchas vecinas se abstuvieron de marchar en nuestra ciudad porque las organizadoras incluyeron consignas contra el FMI o el pago de la deuda. "Mezclaron los temas y eso restó en vez de sumar", declaró.

"Por la leyenda de esta bandera es que no marché ayer en mi ciudad, Campana, por Ni una menos. Ellas son las que politizan, nada tiene que ver con la violencia de género el FMI o el pago de la deuda. Desvirtúan todo, no juegan limpio, no me representan" decía un polémico tweet publicado por Romina Buzzini el lunes último. Concretamente, la bandera que encabezó la marcha decía "Ni una menos por aborto abortos clandestinos. No al FMI. No al pago de la deuda".

Consultada el respecto por La Auténtica Defensa, la presidente del Comité Radical de Campana y concejal por Cambiemos consideró no haber sido la única mujer de Campana que se abstuvo de marchar porque la consigna original del Ni una menos se había desvirtuado y politizado. "Mezclaron los temas y eso restó en vez de sumar", dijo.

MENOS CONVOCANTE

"Para mí –agregó Buzzini- el día de Ni una menos tiene que ver con la lucha contra el femicidio. Sabemos que, estadísticamente, en la Argentina, cada 30 horas muere una mujer de manera traumática y por el hecho de ser mujer. Desde ese lugar, me parece que se contaminó la consigna, y dejó de ser representativa para todo el colectivo femenino: no todas las mujeres están de acuerdo con la legalización del aborto, y por más que entiendo que el colectivo feminista dice que todo lo que nos pasa en lo personal es político, también se incluyeron entre las consignas de la marcha el tema del Fondo Monetario y del no pago de la deuda. Me parece que eso hizo que en nuestra ciudad la marcha fuera menos convocante, más allá de que la marcha en Capital Federal fuera masiva, y espero que lo siga siendo para que algún día dejemos de sufrir por el sólo hecho de ser mujeres. Se trata de una lucha que se está dando en nuestro país, pero también en todo el mundo. Pero me parece que mientras nos quedemos en la micromilitancia, no va a progresar la idea madre del Ni una menos. Particularmente en mi caso, por eso no acompañé la marcha en Campana. Respeto a las chicas integrantes del colectivo feminista local, porque creo que de eso se trata la democracia: que todos nos respetemos. Pero yo no marcho por lo que no me representa o con lo que yo no estoy de acuerdo. El tema del Fondo Monetario lo discuto políticamente en otro ámbito y me parece que el Ni una menos es un movimiento que pone el acento en aquellas mujeres que pierden su vida en manos de hombres violentos. A eso le tenemos que decir basta".

SOBRE EL FMI

Más allá de la polémica, Buzzini no se mostró singularmente de acuerdo con un nuevo desembarco del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. "Creo –afirmó- que no es grato tener que acudir a pedir un préstamo al Fondo. Pero lo cierto es que nos veníamos financiando desde el sector privado. Creo y apuesto a que realmente también a que las características y términos de los préstamos del Fondo hayan cambiado como nos están informando. Pero también es cierto que me hubiera gustado, como a todos, que no hubiera sido necesario y que el país no tenga que pasar por todo esto que está pasando en materia económica. Después, considero que los hechos no son aislados y termina siendo consecuencia, y no hablo de una herencia, sino de que la Argentina vive ciclos pendulares en su economía, con acciones y reacciones que van sucediendo y de las que no logramos terminar de salir. Apuesto, sí, a que esta nueva circunstancia no tenga un impacto social negativo, apelo a que le gobierno contemple la cuestión social y de hecho es algo que, dentro de Cambiemos, el Radicalismo ha solicitado que se contemple. También me parece que algunas variables o requisitos que podría llegar a solicitar el FMI tienen que ver con cuestiones que ya se venían trabajando por lo que espero que su impacto no sea singularmente traumático, sobre todo entre los que menos tienen".