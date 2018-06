NOTICIA RELACIONADA: Buzzini cuestionó la "politización" de la marcha "Ni una menos" Se trata de "La Sorora", que en su página de Facebook publicó una extensa respuesta con duras críticas. Resaltó que el lema de la marcha local, que incluye el repudio al endeudamiento externo, fue decidido de forma democrática por las organizaciones participantes. El tweet de la concejal Romina Buzzini (Cambiemos) criticando las consignas de la marcha del #NiUnaMenos que se realizó el domingo en nuestra ciudad no pasó desapercibido. Y menos para las colectivas que la organizaron. Una de ellas, La Sorora, le dedicó a la edil una extensa respuesta en su página oficial de Facebook, donde se la cuestiona duramente y se le reprocha no representar las demandas de las mujeres. La Sorora señaló que la consigna "Ni Una Menos. Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No al FMI. No al pago de la deuda" -rechazada en su condena al endeudamiento externo por Buzzini en su cuenta de Twitter- fue acordada luego "largas jornadas de debate" entre "colectivas feministas, agrupaciones de mujeres, centros de estudiantes y feminidades autoconvocadas de la zona". Consideró que era necesario "hacer referencia al endeudamiento y el ajuste al que nos somete este gobierno, porque somos las mujeres y los cuerpos feminizados los primeros golpeados por el desempleo y a quienes más les cuesta reinsertarse en el mercado laboral". "Acordamos que en este contexto de ajuste existe una feminización de la pobreza que es una forma de violencia hacia la mujer y es lo que plasmamos en las consignas", precisó la colectiva en su publicación. Y pasó a responderle a Buzzini. "Nos asombra que usted, Señora Concejal, crea que no marchó en su ciudad por una decisión propia. Jamás se nos hubiera ocurrido hacerla partícipe de esta manifestación popular", expresó La Sorora. "Nos parece que aún no comprendió cómo funciona la democracia representativa. No es nuestro deber representarla, sino que es justamente la relación inversa la que justificaría su sueldo a fin de mes. Es usted quien debería representarnos y no lo hace, Concejal, y es por eso que nos organizamos y nos manifestamos desde la autogestión y el consenso. Es por políticos como usted que las mujeres volvimos a las asambleas en las plazas como hace siete siglos. No nos paró ni la lluvia ni el frío. Sábado tras sábado nos acuerpamos para discutir y construir entre nosotras, para tejer redes a pesar de nuestras diferencias, y en la diversidad nos encontramos justamente en esas ideas que a usted le parece que `desvirtúan´ la marcha", expresó La Sorora. "Por supuesto que politizamos todo. Somos sujetas políticas. La violencia machista es ejercida desde el Estado en todas sus instituciones y frente a eso nos rebelamos. Lo personal es político y si usted, que hoy ocupa un puesto tan importante en el gobierno local todavía no puede aprehender ese concepto (que dicho sea de paso es del siglo pasado) a lo mejor, lo que tenemos que replantearnos es qué está haciendo usted en ese cargo", concluyó la colectiva, no sin antes reiterar la consigna de la marcha que indignó a Buzzini.

EL TWEET DE BUZZINI Por la leyenda de esta bandera es que no marche ayer en mi ciudad #Campana por #NiUnaMenos ellas son la que politizan, nada tiene que ver con la violencia de género el F.M.I. o el pago de la deuda. Desvirtuan todo, no juegan limpio, no me representan. pic.twitter.com/iLHYBKdiOq — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 5 de junio de 2018

Consignas del #NiUnaMenos:

Un colectivo de mujeres le respondió a Buzzini, y defendió el rechazo al FMI

