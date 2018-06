La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Tormenta 2 - Energía del Miércoles 06/06/2018 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

La tormenta transforma, canaliza, autogenera. Posibilidad de llegar bien alto si lo proponemos. Cambio. Desapego absoluto. Kin 119- Tormenta 2, guiada por el MONO. Esta energía tan fuerte, tan desbastadora, la que acelera todo, es el desafío a pasar, durante estos 13 días. El Mono pide flexibilizar, estar optimistas y ver posibilidad en todo, por más que estemos inmersos en un círculo que por momentos parezca no tener salida. La Tormenta, se va a encargar de dar un vuelco a esa situación, solo si podemos estar netamente positivos y en nuestro centro. La Tormenta arrasa, se lleva todo puesto, da un cambio radical a cualquier situación que estemos atravesando. Transforma pero de fondo. Nada queda igual después que pasa la tormenta. Energía impulsiva, intensa, sacude purificando situaciones. RECICLA. Nos va a predisponer a hacer mudanzas internas y externas, a dar un vuelco a cualquier situación que se venga postergando o que esté estancada. Afecta el orden interno nuestro y también del país. Transformación a velocidad luz es lo que nos pide el Calendario Maya, y nos desafía a que podamos hacerlo. Obviamente como está en el lugar de desafío es lo que más nos va a costar hacer, es nuestro talón de Aquiles, es nuestra parte floja. Podemos estar acelerados, quisquillosos, obsesivos, lentos, encerrados en nuestra propia burbuja, queriendo hacer, pero paralizados. O transformamos o nos paralizamos y nos quedamos con las ganas y esperando que alguien más venga a transformar por nosotros. Algo que no va a ocurrir. Momento de apostar a lo nuevo, de apostar que este desafío sea posible. No podemos esperar más!! El Espejo nos vino a proponer cortar con el auto-sacrificio y el sacrificio del pueblo. El Espejo nos muestra en los otros la realidad que necesita dar un vuelco. Esta energía en negativo, es explosiva y destructiva. Hagamos de la trasformación un espacio nuevo, una nueva salida, un nuevo amanecer, no destruyamos todo y con violencia, no es la salida de nadie, y menos de un pueblo, del país, del mundo. 2DO Día de la trecena de corte, Que vino CON TODO, recuerden que dentro de 2 días entramos en la columna vertebral del Tzolkin, el tubo vibracional, vibraremos 20 días más alto, más fuerte. Feliz Miércoles y Feliz Semana, para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

