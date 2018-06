La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Las dos CTA quieren coincidir con el paro que anuncie la CGT







"Dejamos la fecha de junio abierta para poder coincidir con la CGT y también iniciamos de inmediato contactos con los compañeros de la Corriente Federal", sostuvo Hugo Yasky. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró ayer martes que quedó "abierta" la fecha de un paro general en junio "para poder coincidir con la CGT", a la vez que consideró que el Gobierno "tiene saña para perseguir a aquellos sindicatos que no agachan la cabeza". "Las CTA ya aprobaron los paros, pero dejamos la fecha de junio abierta para poder coincidir con la CGT y también iniciamos de inmediato contactos con los compañeros de la Corriente Federal", sostuvo el también diputado nacional. En diálogo con Radio 10, el referente sindical remarcó que "hay necesidad de demostrar que los trabajadores no pueden aceptar el techo a las paritarias". La Confederación General del Trabajo (CGT) convocará el próximo jueves a un paro general que se realizaría poco antes del inicio del Mundial de Fútbol, en rechazo a las políticas del Gobierno, según anticiparon los miembros del triunvirato Juan Carlos Schmid y Héctor Daer. La fecha que suena con más fuerza para concretar la tercera huelga de la central obrera en la gestión de Mauricio Macri es el martes 12 de junio, dos días antes de que comience la Copa del Mundo de Rusia. Schmid anticipó que la central obrera anunciará la medida de fuerza en el marco de una reunión del Consejo Directivo y criticó el programa económico del Gobierno porque, señaló, "ha escuchado a los sectores más concentrados de la economía y no la voz de los trabajadores".

