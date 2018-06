La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Básquet:

RESULTADOS PLAYOFFS En los primeros juegos de la Zona Norte se dieron los siguientes marcadores: Gimnasia de Pergamino 59-63 Gimnasia de La Plata; Racing de Chivilcoy 77-81 Argentino de Pergamino; Universal de La Plata 76-73 Unión Vecinal de La Plata; Ciudad de Campana 83-44 Náutico Zárate; Central Buenos Aires 90-93 Regatas de San Nicolás; Ciudad de Saladillo 87-62 Independiente de Zárate; Belgrano de San Nicolás 71-54 SoMiSa de San Nicolás. En tanto, en la Zona Sur, los resultados fueron: Pacifico de Bahía Blanca 73-55 IAE de Mar del Plata; Racing de Olavarría 67-72 Unión de Mar del Plata; 9 de Julio de Bahía Blanca 73-59 Estudiantes de Olavarría; Quilmes de Mar del Plata 73-71 Bahiense del Norte (BB). Además, Peñarol de Mar del Plata le ganó 62-54 a Kimberley de Mar del Plata con 9 puntos del campanense Juan Martín Fernández, capitán del equipo Sub 19 del Milrayitas. En el inicio de los playoffs, se impuso 83-44 como local sobre el Ancla con una descollante actuación de Joaquín Aguilar, quien convirtió diez triples. Ahora tendrá dos oportunidades en la vecina ciudad para liquidar la serie. Después de cerrar la fase regular con cuatro derrotas consecutivas, Ciudad de Campana no llegaba de la mejor manera al inicio de los playoffs de la Liga Provincial Sub 19. Encima, enfrente tenía a un rival conocido y siempre complicado: Náutico Zárate. Sin embargo, los chicos Tricolores se despacharon con una actuación notable para superar por 83 a 44 al Ancla como locales en el arranque de la serie. En esa tarea fue vital la efectividad del CCC en lanzamientos triples: convirtió 18 de 41 intentos (43%). Y en ese aspecto se destacó la gran figura de la tarde-noche: Joaquín Aguilar, quien encestó 10 de sus 15 intentos desde 6,75 metros para culminar el juego con 32 puntos. Los dirigidos por Sebastián Silva comenzaron a construir la victoria en el primer cuarto, cuando en el arranque mismo mostraron cuál iba a ser su mejor arma: dos triples de Aguilar y otros dos de Juan Sebastián Manrique (15 puntos) le permitieron adelantarse 12-5 para empezar a tomar el control del juego. Luego, un doble de Aguilar y seis puntos seguidos de Gonzalo Corbal lo llevaron a cerrar 20-7 ese primer período. En el segundo no tuvo efectividad ofensiva (sólo marcó 11 puntos) y debió mantener a Náutico Zárate en un bajo score para tratar que la ventaja no se le escape (31-20 al término del primer tiempo). Hasta allí hubo partido. Porque después, en el segundo tiempo, todo fue Tricolor: con 28 puntos en el tercer cuarto y otros 24 en el último, Ciudad de Campana se hizo incontenible para un rival que se vio apabullado y poco pudo hacer para contrarrestar la efectividad local. Ahora, la serie se mudará a la ribera de la vecina ciudad, donde Náutico Zárate (2º de la Zona Norte 3 con 8 victorias y 2 derrotas) tendrá dos partidos para intentar revertirla. Del otro lado, Ciudad contará con dos oportunidades para liquidar este playoff y meterse entre los siete mejores de la Zona Norte. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (83): Lucio Cadelli (9), Gonzalo Corbal (6), Joaquín Aguilar (32), Juan Sebastián Manrique (15), Agustín Hernández (9) (FI) Juan Cruz Álvarez Tello (3), Franco Garín (3), Manuel Pagura (0), Agustín Ailloud (0) y Máximo Fritzler (6). DT: Sebastián Silva. NÁUTICO ZÁRATE (44): Tomás Estrada (0), Alexis Breunig (7), Elián Espíndola (10), Joaquín Cracco (8), Nicolás Guerci (12) (FI) Eros Repetto (6), Federico Miglino (1), Damiano Rannelucci (0), Mateo Pacheco (0), Edgar Merchant (0) y Lucas Méndez (0). DT: Sebastián Gaspe. PARCIALES: 20-7 / 11-13 (31-20) / 28-17 (59-37) / 24-7 (83-44). JUECES: Raúl Imosi y Luis Ranzini. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

INTRATABLE. JOAQUÍN AGUILAR, QUIEN VOLVIÓ A JUGAR RECIÉN SEMANAS ATRÁS TRAS UNA GRAVE LESIÓN, CONVIRTIÓ 10 DE SUS 15 LANZAMIENTOS TRIPLES Y TERMINÓ EL PARTIDO CON 32 PUNTOS (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



