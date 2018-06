La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Camino al Mundial:

Se suspendió el amistoso que Argentina iba a disputar el sábado frente a Israel











Tras la protesta Palestina y las amenazas anunciadas, autoridades de ambos países decidieron que no se juegue el partido previsto en Jerusalén. Netanyahu llamó a Macri para que interceda ante la AFA. El amistoso que la Selección Argentina iba a disputar frente a Israel el próximo sábado en Jerusalén quedó suspendido ayer, luego de la escalada de violencia, amenazas y críticas gubernamentales que recibió el capitán Lionel Messi y la delegación albiceleste en Barcelona. La suspensión del encuentro del sábado en el "Teddy Stadium" fue el corolario de una jornada repleta de rumores, que se inició con la protesta de ciudadanos pro-palestinos en los alrededores de la Ciudad Deportiva de Barcelona, donde la Argentina concentra antes de emprender su viaje a Rusia. Banderas y camisetas albicelestes ensangrentadas, muchas de ellas con el número 10 y el nombre de Messi impreso, fueron las pruebas que el grupo y el cuerpo técnico necesitaban para terminar de presionar a la dirigencia encabezada por el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Si bien no existió una comunicación oficial por parte de AFA, las charlas a nivel gubernamental existieron, porque este amistoso había sido promovido por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en virtud de sus relaciones económicas crecientes con Israel. Incluso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó este martes al presidente Macri para pedirle que interceda ante la AFA y evite la suspensión del amistoso. Según la Agencia Judía de Noticias, el mandatario asiático tomó la decisión de contactar al líder del PRO ante los fuertes rumores que comenzaron a acrecentarse a lo largo del día desde Barcelona, donde la Selección argentina se prepara para el Mundial de Rusia. De su lado, el Gobierno subrayó que "no participa ni tiene injerencia alguna en la organización" del suspendido partido amistoso entre la Argentina e Israel. "La AFA es una asociación civil sin vinculación con el Estado argentino y el Gobierno no participa ni tiene ingerencia alguna en la organización del evento, ni en un ninguna otra actividad en que ésta participe, en conformidad con los estatutos de la FIFA", sostuvieron fuentes oficiales. Asimismo, subrayaron que "nada modifica la posición argentina sobre el conflicto palestino-israelí o sobre el estatus especial de Jerusalén". "La República Argentina reafirma su tradicional de reconocimiento del estatus especial de Jerusalén, según lo establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas", añadieron. ¿SE BUSCA RIVAL? La suspensión del amistoso ante Israel perjudica el trabajo de Jorge Sampaoli de cara al inicio oficial de la competencia en Rusia 2018. Es que, más allá del débil Haití en La Bombonera, la Selección no tuvo rivales para probarse en la última fase de su preparación rumbo al Mundial. Ayer, Malta y San Marino aparecían como opciones para jugar el sábado, pero el entrenador argentino no los vería con buenos ojos. FAZIO PAPA Tras abandonar ayer después del entrenamiento la concentración de la Selección Argentina en Barcelona, el defensor Federico Fazio anunció por la tarde que fue padre en la ciudad de Sevilla. El zaguero de la Roma compartió el momento en el que sostuvo por primera vez a su hijo en brazos a través de sus redes sociales y se espera que hoy se reintegre al equipo nacional.

COMPLICADA. LA PLANIFICACIÓN PREVIA DE SAMPAOLI SIGUE SUMANDO INCONVENIENTES.



Camino al Mundial:

Se suspendió el amistoso que Argentina iba a disputar el sábado frente a Israel

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: