"Fast track" para reemplazo total de cadera: menos dolor y menos días de internación

Sin antecedentes en la Argentina, la técnica "fast track" permite reducir los tiempos de internación, acelerar la recuperación kinesiológica, bajar el dolor y mejorar la movilidad. Federico Burgo, médico del Hospital Austral, explica los beneficios del programa que ya se realiza en cirugías de cadera.

Un programa multidisciplinario (clínicos, anestesistas, nutricionistas, hematólogos y kinesiólogos), que abarca diferentes variables, posibilita hacer cirugías de recuperación acelerada, también conocidas como fast track, de reemplazo de cadera. "El programa, que no empezó en las cirugías de cadera sino que se fue extendiendo, abarca desde el preoperatorio hasta el postoperatorio, cuyo objetivo final es disminuir el stress operatorio", explicó el Dr. Federico Burgo, médico del staff de Ortopedia y Traumatología y subjefe de Cirugía reconstructiva de cadera del Hospital Universitario Austral. "Entre las diversas medidas que se incluyen dentro del programa se puede mencionar el plan de ayuno abreviado (durante el pre operatorio), que permite que el paciente vaya hidratado a la cirugía. Además, se realizan anestesias regionales y locales (durante la cirugía), que permiten tener que utilizar menos drogas analgésicas después, y se utilizan fármacos locales que disminuyen al máximo la necesidad de transfusiones. Por último, luego de la cirugía, comienza inmediatamente un plan de movilización temprana que incluye movimientos desde las primeras 3 horas de la cirugía (e inclusive caminar a las 24 horas). Esto va de la mano de un plan de hidratación y progresión de la dieta que también comienza desde las primeras horas de la cirugía. ¿Los resultados más visibles y apreciables por el paciente? Menos dolor y movilidad más rápida", afirmó el especialista. Por mencionar algunas ventajas puntuales, los días de internación que conlleva una cirugía total de reemplazo de cadera se reducen. El Dr. Burgo especificó que "mientras antes eran 3 o 4 días, hoy en el Hospital tenemos un 95% de pacientes que se quedan sólo 48 horas, e inclusive en algunos casos seleccionados se quedan apenas 36 horas". "Comenzamos con esta experiencia de cirugías con recuperación acelerada en 2013 realizando un estudio de variables de pacientes (considerando por ejemplo dejar fuera del programa a pacientes con un riesgo anestésico mayor), para empezar a tener un poco más de cuidado en aquellos que podían tener más problemas en el post operatorio. Luego se incluyó a este otro grupo de pacientes y los resultados también fueron excelentes", agregó el especialista. Respecto a si todos los pacientes pueden acceder a este tipo de abordaje más rápido y multifactorial, el Dr. Burgo dijo que "al principio se trató de pacientes seleccionados, pero con el tiempo vimos que inclusive aquellos con riesgo anestésico tipo 3 (más alto), por ejemplo con trasplante hepático o pulmonar, también se beneficiaban porque no sólo queremos reducir el tiempo de internación, sino también mejorar las condiciones del paciente". "Esto quiere decir, continuó el especialista, que si previo al 2013 teníamos pacientes con 5 días de internación, hoy el mismo paciente con este protocolo en las mismas condiciones podría reducir a 3. Y lo bueno es que se puede aplicar a la mayoría de los pacientes, aunque no a todos porque las excepciones son pocas. Por ejemplo, un paciente con trasplante hepático o pulmonar".