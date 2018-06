La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







JUBILADOS; VUELTA ATRÁS: La Justicia ordenó aplicar la fórmula de movilidad anterior, del 14,5%.- BOUDOU, COMPLICADO: El fiscal Colombo pidió la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente.- DESAFUERO POSTERGADO: el plazo para tratar el pedido de desafuero de Cristina no vence esta semana y lo postergaron para septiembre.- VIENE MAY: La primera ministra de Gran Bretaña confirmó que participará de la cumbre del G20 en Argentina.- DESPEDIDA CON CRÍTICAS: Mariano Rajoy lanzó una lista de reproches tanto a Pedro Sánchez como al líder de Ciudadanos. BOUDOU, COMPLICADO El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió este martes la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y ahora siguen los alegatos de todas las defensas. El pedido de Colombo abarcó además cinco años para el empresario José María Núñez Carmona, amigo de Boudou; cuatro para Nicolás Ciccone; tres para el abogado Alejandro Vandenbroele, el supuesto "testaferro" del ex vicepresidente; tres años y medio para el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnnick Brener; y dos años y seis meses para Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía. DESAFUERO POSTERGADO Los jefes de bloque del Senado coincidieron este martes en que el plazo para tratar el pedido de desafuero de la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner no vence esta semana y lo postergaron para septiembre. El jefe de la bancada del PRO Humberto Schiavoni señaló que durante la reunión que se realizó este mediodía hubo un "acuerdo mayoritario" respecto de que los 180 días dispuestos por la Ley de Fueros como plazo para tratar el tema son "hábiles" y en consecuencia "no se vencieron los plazos". Schiavoni indicó en declaraciones a la prensa que de esta manera el tratamiento del pedido elevado por el juez federal Claudio Bonadio contra la ex presidenta podría tratarse "en septiembre", y así también lo señaló el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff. VIENE MAY La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, confirmó este martes que participará de la cumbre del G20 que se realizará en la Argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre próximos, durante la segunda jornada de reuniones que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvo con altos funcionarios del Reino Unido, en Londres. Peña recibió el saludo de May en la sede gubernamental de 10 Downing Street, en el marco de reuniones que mantuvo hoy con Peter Hill, secretario de May; el ministro de Gabinete, David Lidington, y el asesor de Seguridad Nacional, Mark Sedwill, se informó oficialmente. DESPEDIDA CON CRÍTICAS El expresidente del Gobierno español y aún presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que se irá después de que el congreso de la formación elija al nuevo líder. Lo confirmó al final de su intervención ante la ejecutiva nacional de su partido, este martes, pero no sin antes lanzar una lista de reproches tanto al nuevo presidente Pedro Sánchez y su maniobra para echarle de Moncloa, como al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su afán por desgastar al Gobierno usando la cuestión catalana. "Estigma", "falaz", "hipócrita", "posverdad", "debilidad extrema", "inestabilidad", "precedente grave", "inquietud", "campaña de descalificación de la política" o "liquidación de la presunción de la inocencia", fueron algunas de las expresiones que Rajoy dedicó a ambos en un duro discurso. JUBILADOS: VUELTA ATRÁS La Justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% a jubilados y pensionados aplicado en marzo último sobre la base de la nueva ley de movilidad. Además, ordenó aplicar la fórmula de movilidad anterior, del 14,5%, al advertir que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. La decisión la tomó la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, al declarar inconstitucional el artículo 2 de la ley de Reforma Previsional. Ordenó al Gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados.



Breves: Noticias de Actualidad

