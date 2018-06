La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/jun/2018 Breves Deportivas







JUEGOS ODESUR: Argentina llegó a las 28 preseas de oro.- COPA LIBERTADORES: el sorteo de los Octavos de Final determinó un duelo de equipos argentinos.- COPA SUDAMERICANA: se sortearon los 16vos de Final de la Copa Sudamericana.- #RG2018; POR LAS SEMIS: Del Potro y Schwartzman buscarán hoy acceder a las semifinales de Roland Garros.- SAN MARTÍN (C), FINALISTA: La Liga Nacional de Básquet ya tiene su primer finalista de esta edición 2017/18.- NBA; SE JUEGA EL TERCERO: con transmisión de ESPN, se disputará el tercer encuentro de la Final. COPA LIBERTADORES El lunes se realizó el sorteo de los Octavos de Final, el cual determinó un duelo de equipos argentinos: River Plate y Racing Club. Por su parte, Boca Juniors, que podría haber sido rival del Millonario, finalmente quedó del otro lado del cuadro (solo se enfrentarían en la final) y su cruce de octavos será contra Libertad de Paraguay. Además, Independiente enfrentará a Santos de Brasil; Estudiantes de La Plata, a Gremio de Porto Alegre; y Atlético Tucumán, en su estreno en rondas decisivas, se medirá con Atlético Nacional de Medellín. Estas tres llaves quedaron del mismo lado del cuadro que River Plate. Mientras que en el sector de Boca, los otros emparejamientos son: Corinthians (Brasil) vs. Colo Colo (Chile); Palmeiras (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay); y Cruzeiro (Brasil) vs. Flamengo (Brasil) Los cruces de ida se jugarán entre el 7 y el 9 de agosto, mientras que los desquites se disputarán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Como primero de su grupo, River será el único argentino que definirá como local en el segundo cotejo. COPA SUDAMERICANA Además, el mismo lunes se sortearon los 16vos de Final de la Copa Sudamericana. Y para los equipos argentinos quedaron los siguientes enfrentamientos: San Lorenzo vs Deportes Temuco de Chile; Lanús vs Junior de Colombia; Defensa y Justicia vs El Nacional de Ecuador; Banfield vs Boston River de Uruguay; y Colón de Santa Fe vs San Pablo de Brasil. #RG2018: POR LAS SEMIS Los argentinos Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman buscarán hoy acceder a las semifinales de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. El tandilense, 5º preclasificado, enfrentará al croata Marin Cilic (3º) en el estadio Suzanne-Lenglen, mientras que "El Peque" se medirá con el número 1 del mundo, el español Rafael Nadal, quien busca su 11º título en el polvo de ladrillo parisino. Ayer, en tanto, se definieron los primeros dos semifinalistas: el austríaco Dominic Thiem (7º) barrió 6-4, 6-2 y 6-1 al alemán Alexander Zverev (2º) y enfrentará a la sorpresa del torneo, el italiano Marco Cecchinato (72º del ranking mundial), quien ayer eliminó al serbio Novak Djokovic por 6-3, 7-6, 1-6 y 7-6. SAN MARTÍN (C), FINALISTA La Liga Nacional de Básquet ya tiene su primer finalista de esta edición 2017/18: San Martín de Corrientes (2º en la fase regular) barrió su serie ante Atenas de Córdoba (3º) al imponerse 85-84 como visitante en el tercer juego. En tanto, San Lorenzo de Almagro (1º) recuperó la ventaja en su serie al derrotar 90-82 como visitante a Instituto de Córdoba (4º) y ponerse 2-1 arriba. El cuarto partido se disputará esta noche, nuevamente en Alta Córdoba. NBA: SE JUEGA EL TERCERO Esta noche, con transmisión de ESPN, se disputará el tercer encuentro de la Final de la NBA cuando los Cleveland Cavaliers reciban en el Quickens Loan Arena a los Golden State Warriors, que se impusieron en los primeros dos juegos de la serie. JUEGOS ODESUR Con la medalla dorada conseguida por la pareja Russo-Eberhardt en la prueba de "Rifle de aire 10 metros mixto", Argentina llegó ayer a las 28 preseas de oro y se mantiene en la quinta posición de los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018". En total, la delegación nacional acumula 115 medallas (28-39-48) y se encuentra por detrás de Colombia (líder con 66-54-55: 175), Brasil (58-39-39: 136), Chile (29-24-36: 89) y Venezuela (28-43-40: 111).



Breves Deportivas

