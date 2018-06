Una nueva estrella amarilla en la ciudad

Fue pintada en Ricardo Rojas y Vicente López, lugar donde falleció Julián Maximiliano Ellemberger (16) tras un choque entre motos. La actividad fue encabezada por Madres Unidas de Campana y familiares y allegados al joven. A partir de una idea de amigos y familiares de Julián Maximiliano Ellemberger, la ONG Madres Unidas de Campana pintó este lunes una nueva estrella amarilla en nuestra ciudad. En este caso para recordar al menor de 16 años que falleció el pasado 4 de mayo tras protagonizar un choque de motos en Ricardo Rojas y Vicente López. "Sé lo que se sufre y lo que sintió la familia este lunes al pintar esa estrella y es una forma nuestra que sean siempre recordados, se tome conciencia, ya que hay cosas que se pueden evitar", explica Fabiana Gómez, Presidenta de la ONG y quien perdió a su hijo hace seis años. Las estrellas se pintan en el lugar en que se dio la tragedia con dos fines: que sea recordado el nombre de la víctima por siempre y para que se tome conciencia de que en ese lugar se perdió una vida. "El dolor siempre estará hasta el final en nuestro corazón y nos queda la esperanza del esperado reencuentro que será cuando Dios lo disponga", repite Fabiana cada vez que una nueva estrella amarrilla se pinta la ciudad. La iniciativa forma parte de una campaña de homenaje y concientización que gira en torno a las víctimas fatales de accidentes de tránsito que tuviera origen en la Fundación Laura Batistell y fuera replicada en nuestra ciudad por este grupo de madres solidarias. "Decirle un "no" a tiempo a un hijo es salvarlo de un montón de cosas y principalmente de que estén en el lugar que estamos nosotras ahora", asegura Fabiana. Madres Unidas de Campana se formó en 2011 por iniciativa de Gómez: "No encontraba un lugar de contención ni gente que me entendiera. Mucha opción para vivir no tenía: era hacer algo por mí o me moría de dolor", recordó sobre aquellos inicios en que la idea se encaminó a la contención de padres por la pérdida de un hijo en accidentes de tránsito. Sin embargo, con el correr del tiempo, se acercaron también personas que han perdido familiares o seres muy queridos. "Entre nosotros nos apoyamos y nos entendemos. El dolor ajeno es muy difícil de entender", remarca Fabiana. En la ONG trabajan más de 45 personas bajo el lema: "Transformar el dolor en amor. Todo tiene solución menos la muerte". Además de las actividades de contención grupal, también brindan charlas sobre concientización vial y organizan actividades como la tradicional suelta de globos que se hace en el Parque Urbano en el mes de octubre.

#Dato esta tarde Madres Unidas de #Campana pintaron una nueva estrella en nombre de Maximiliano Ellemberger en la esquina de Ricardo Rojas y Vicente López al cumplirse un mes del accidente en el que perdió la vida, el mensaje fue: "chicos, usen casco, no arriesguen la vida" pic.twitter.com/36NKVJrWJK — (@dantrila) 4 de junio de 2018 #Dato VIDEO Madres Unidas de#Campana unas palabras alusivas en memoria a los chicos accidentados en moto, "insistir en el uso del casco" https://t.co/VaXeck3G0l — (@dantrila) 5 de junio de 2018

Una nueva estrella amarilla en la ciudad

