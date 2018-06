En el inicio de la fecha 11, el Tricolor venció en sets corridos al Pincha como local, sumó su octava victoria en fila y alcanzó momentáneamente lo más alto de las posiciones del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley.

En el comienzo de la 11ª fecha de la División de Honor de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), Ciudad de Campana venció 3-0 a Estudiantes de La Plata como local y se quedó con un duelo importante entre equipos que pelean en la parte alta de la tabla de posiciones.

De esta manera, además, el Tricolor cosechó su octavo triunfo consecutivo y también llegó momentáneamente a lo más alto de la tabla de la División de Honor con 25 puntos, dos más que UAI y Ciudad de Buenos Aires, equipos que jugaban anoche, al cierre de esta edición.

Ante Estudiantes, el martes por la noche, el CCC sacó adelante con mucha convicción un juego que asomaba complicado por la buena campaña que viene realizando el Pincha. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Mudir estuvieron finos para rotar y también para contraatacar. Así fueron contundentes en el primer set; supieron cerrar el segundo, que fue parejo; y mantuvieron la intensidad en el tercero para asegurarse los tres puntos con los siguientes parciales: 25-14, 25-23 y 25-20.

La formación Tricolor fue nuevamente con Alejandro Araya como armador (gran trabajo para distribuir el ataque); Mauricio Viller y Facundo Funes como puntas; Iván Postemsky y Maximiliano Scarpin como centrales; Lucas Gregoret como opuesto; y Michele Verasio como líbero. Luego, también ingresó Federico Leone.

El martes, en el otro juego que abrió esta 11ª fecha, Boca Juniors se quedó con el clásico ante River Plate por 3 a 1, llegó a los 23 puntos e igualó la línea de UAI y Ciudad de Buenos Aires, que el lunes le había ganado a Club Italiano en uno de los encuentros pendientes que tiene el torneo.

Anoche, al cierre de esta edición jugaban: San Lorenzo vs Náutico Hacoaj; Ciudad de Buenos Aires vs Ferro Carril Oeste; UAI vs Estudiantil Porteño; Vélez Sarsfield vs Universidad de Buenos Aires; y UNLaM vs Bella Vista. En tanto, esta noche se enfrentan Municipalidad de Lomas de Zamora y Club Italiano.

Mientras que el próximo compromiso de Ciudad de Campana recién sería el próximo martes 12 cuando reciba en su gimnasio de Chiclana 209 la visita de Estudiantil Porteño.