La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 La oposición asegura que "están los votos" para derogar la Tasa de Red Vial









NOTICIA RELACIONADA: Hoy sesiona el HCD con varios temas álgidos a debatir Así lo afirmó Colella. En tanto, Romano señaló: "No pueden extorsionar a la gente obligándola a pagar una tasa ilegal a cambio de obras". Los concejales de la oposición llegan con expectativas a la sesión ordinaria de hoy. Y así lo dejaron entrever. "Están los votos para que los vecinos dejen de pagar el impuesto al combustible", señaló Marco Colella en referencia al debate por la derogación de la Tasa de Red Vial. A su vez, el concejal del Frente Renovador marcó que el oficialismo "intentará utilizar a los vecinos para generar presión sobre la oposición" respecto a ese proyecto. "Por eso les pedimos que conozcan nuestra posición y sepan de nuestra propia voz que desde nuestro lugar buscaremos las herramientas necesarias para que aquellas obras que el Ejecutivo prometió, con el dinero que se recauda con la tasa, se realicen sin la necesidad de que sean pagadas por los vecinos con este impuesto que golpea fuerte el bolsillo de todos los campanenses" expresó el edil. Además, Colella agregó: "Existen antecedentes de municipios donde la Justicia falló en contra de este impuesto y generó perjuicios para los municipios". En tanto, el concejal Rubén Romano (PJ-UC) aseguró que Cambiemos "no puede extorsionar a la gente, obligándola a pagar una tasa ilegal a cambio de obras" y señaló que "históricamente, los proyectos que se concretaron en la ciudad se hicieron sin la necesidad de cobrar dicho impuesto". Además, cuestionó la postura que tomó el Ejecutivo de cara a los vecinos de los barrios Santa Florentina, Malvinas y Federal, donde se anunciaron obras de asfalto: "Los vecinos merecen las obras que representen una mejora en la calidad de vida. Y mucho más aún, merecen el respeto de no ser tomados por tontos, cuando tiempo atrás estos trabajos habían sido conveniados con la Nación, y representaban una inversión comprometida por el Presidente Macri. Pero resulta que el ajuste y el recorte presupuestario llegó a Campana de la mano del Fondo Monetario Internacional, y entonces buscan meterle la mano en el bolsillo a la gente para poder hacer aquello que prometieron y no cumplieron". Por su parte, la concejal Romina Carrizo sostuvo que "la derogación de la Tasa de Mantenimiento Vial será un alivio para muchos vecinos". Además marcó que "cuando el Municipio recauda a través de una tasa, debe efectuar prestaciones que se realicen de manera directa sobre los vecinos", una situación que, según su análisis, "no está clara en esta ocasión".



