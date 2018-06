P U B L I C







Maimará Este es mi pueblo.

Todo me habla de soledad.

El viento sacude las noches como árboles.

Los mismos pájaros despiertan las mismas mañanas.

El tiempo golpea las casas,

y las casas golpean contra el tiempo.

Este pueblo es muy chico.

Un carnavalito puede envolverlo.

El galope de un caballo es demasiado para él.

Son hermosos los carnavales,

junto a la fastuosa inocencia de los pájaros. Jorge Calvetti. Maimará se encuentra a una altura de 2334 metros de la Quebrada de Humahuaca. En lengua omaguaca, Maimará significa "Estrella que cae" y, en lengua aymará, "El Otro Año". El curaca (cacique), Tupaj Kuntur (Cóndor con Grandeza) orientaba sabiamente a su pueblo, con justicia y experiencia. Su hijo primogénito se llamaba Wayna Malku (Cóndor Joven) éste era muy apuesto, de nobles sentimientos, adornaba su personalidad, con condiciones naturales para el arte, ya que era poeta y músico. Un día, cerca de la actual Chicape, conoció a Huarmi Sisa (Mujer en Flor), una diosa menor del panteón andino, que tenía el don de corporizarse en ser humano. Ella velaba por la comunidad maimareña, pero él no lo sabía. La había visto de lejos, recorriendo los corrales de llamas, acariciando a las crías; en los sembradíos de maíz; en las aguadas; en los campos cubiertos de cardones; llevando en sus manos su dorado polen para fertilizar las caracolas de los airampos en flor; jugando con los kentis (picaflores) entre las flores azules de los alfalfares. Para llamar su atención comenzó a interpretar un melódico yarawi, ella, giró la cabeza y sus ojos negros, se posaron en los ojos de Wayra Malku mientras se iba acercando, cantaba versos improvisados que narraban una historia de amor. Así fue como se enamoraron. Juntos tomados de la mano se los veía recorrer los senderos pedregosos de Maimará. Siempre la acompañaba hasta la casa de sus abuelos. Un día, ella faltó a una de las acostumbradas citas. Sin dudarlo el joven fue a preguntar por la joven. Allí, le dijeron que le sería imposible concretar su amor ya que en realidad la joven era una diosa y como tal no pertenecía a este mundo. Wayra Maku no podía dar crédito a este fantástico relato, su amor por Sisa no conocía de razones. Fervientemente invocó a todos los dioses y poniéndose de rodillas les pidió que le posibiliten mostrarle a Sisa algo impactante para regalárselo como prueba de su amor Unos días antes de celebrarse la fiesta de Onti Raymi, sus ruegos fueron escuchados. Una niebla gris cubrió todo el cerro Negro de Maimará, en tanto, una tenue llovizna otoñal colmaba el aire anunciando presagios. Poco antes del amanecer, una misteriosa lluvia de luz al principio suave pero que, fue aumento en intensidad precedió a la caída de una fulgurante estrella. Este fenómeno sólo fue advertido por los mallkus y yataris de la tribu. Cuando el Tata Inti iluminó la comarca maimareña, milagrosamente, la base del cerro Negro se había transformado en una ladera de variadas formas y llamativos colores. En ellas los dioses escribieron el calendario solar y lunar, como también la precisión de los equinoccios, además de la figura de un guerrero del futuro que liberaría de la opresión a los descendientes de la nación andina. De esta forma Huarmi Sisa y Wayna Malku pudieron concretar su amor. Esta leyenda habla sobre la Paleta del Pintor, impresionante formación geológica formada por los cerros multicolores que recuerdan una paleta de pintura. La Paleta del Pintor torna bello los amaneceres del poblado y muy coloridas las tardes en que el sol reaviva los colores con fuerza y encanto.

El Rincón de Aléthea:

Estrella que Cae

Por Angela Monsalvo

