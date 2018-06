La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 El Gobierno citó a la CGT







La cartera laboral lo hizo ayer antes de que la Confederación General del Trabajo convoque a un paro general, como está previsto para este jueves. Por su parte, Moyano advirtió sobre un paro nacional de Camioneros. A contrarreloj, el Ministerio de Trabajo convocó ayer a las autoridades de la CGT, con la intención de analizar alternativas tendientes a levantar la convocatoria al paro general que la central obrera tiene previsto anunciar durante la misma jornada. La citación fue confirmada por voceros de la cartera laboral y por el miembro del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, los que precisaron que la audiencia se desarrollará hoy desde las 11:00 en la Casa Rosada, mientras que desde las 14:00 en la sede de la calle Azopardo se realizará la reunión del Consejo Directivo de las central obrera, en la que se fijaría la fecha de la huelga. El encuentro entre el Gobierno y la CGT se conoció a última hora de la tarde ayer, en momentos en que la "mesa chica" de la central estaba reunida en la sede de UPCN para tratar de comenzar a acordar la fecha del paro, para la que suenan con más fuerza el próximo jueves 14 (día en el que arrancará el Mundial de Fútbol de Rusia) o el jueves 28. PARO DE CAMIONEROS El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), Hugo Moyano, anunció ayer un paro nacional para el jueves 14 de junio si antes las cámaras empresarias no dan una "respuesta concreta" al reclamo salarial por un incremento del 27%. "El martes tenemos la audiencia con Fadeaac, la cámara del autotransporte de cargas. Si el martes no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado", dijo Moyano. "Si lo tocan a Moyano les paramos el país", coreaban unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, y ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional. El jefe sindical de unos 200.000 choferes de camiones expresó críticas para el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y "un sector" de los medios de comunicación que apoyan al Gobierno. "Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores", dijo Moyano.

