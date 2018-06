La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 Hasta el mediodía de hoy se podía donar sangre en el Club Ciudad









Principales requisitos Entre los principales requisitos para poder donar sangre se encuentran ser mayor de 16 y menor de 65 años, portar el documento de identidad y pesar más de 50Kg. No haber sido sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos 12 meses, ni a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días. Tampoco estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios o antivirales. Se recomienda haber consumido algún alimento antes de la donación, y esperar al menos 2 meses antes de la siguiente donación. No hace falta guardar ayuno ni inscripción previa. Toda la sangre es analizada y, de haber anomalías relevantes, el dador es informado de forma privada: "Hay gente que es portadora de Hepatitis B, que es muy común, y no lo sabe", explicó una especialista. Bajo el slogan "Doná Sangre, doná vida" Axion y Panamerican Energy organizan la 29º jornada de donación voluntaria de Sangre que se inició ayer y finaliza hoy, en el horario de 8 a 13, en el club Ciudad de Campana. La campaña, que ya acumula más de 7000 donantes campanenses a lo largo de sus diferentes ediciones, se desarrolla en colaboración con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, la Región Sanitaria V y el Hospital San José de Campana. Belén Sánchez (24) se enteró por La Auténtica Defensa de la campaña auspiciada por Axion y PAE. "Hace un año, una amiga tuvo una emergencia y no pude donar porque estaba anémica. Cuando vi en el diario la campaña, no dudé en venir y ahora sí pude donar. Voy a venir todos los años" comentó, mientras disfrutaba del desayuno de cortesía ofrecido por Axion y un regalo sorpresa. Belén fue al club Ciudad acompañada por su amiga Tatiana Laugas (25) quien no pudo ser de la partida porque se realizó un tatuaje hace un mes. "Cuando me hacían el cuestionario de admisión, me explicaron que tengo que esperar 1 año después de un tatuaje para ser donante y me quedé con las ganas. Pero el año que viene vuelvo seguro", comentó. Consultada en ese sentido, la jefa del equipo de colecta del Instituto de Hemoterapia de La Plata, Estela Campanaro, detalló: "Al hacerse un tatuaje, uno puede también recibir una enfermedad infecto contagiosa transmisible por sangre. Por eso pedimos esperar 12 meses, que es el período ventana por el cual uno puede ser portador de una enfermedad pero aun así ser indetectable". Así, la especialista explicó a La Auténtica Defensa que la donación de sangre no sólo se trata de un acto de altruismo y solidario, sino que también tiene el beneficio potencial para el donante de ser informado de una enfermedad que no sabe que porta. "Antes de poner la sangre en disponibilidad, todas las donaciones, que son nominales, son analizadas. Hay 25 enfermedades diferentes que pueden llegar a ser detectadas. De encontrarse alguna anomalía, el donante es informado automáticamente en forma privada. Hay gente que es portadora de Hepatitis B, que es muy común, y no lo sabe. Se entera luego de haber donado, y a partir de ahí empieza a tratarse", dijo. La jefa del servicio médico de Axion, Claudia Sterchele, también comentó que, si bien es natural que tras 29 campañas similares, muchos donantes habituales sean de la propia empresa, es importante también la cantidad de vecinos de Campana que se suman todos los años. "Aquí los esperamos como todos los años: con un desayuno y el tradicional obsequio sorpresa. Arrancamos a las 8 de la mañana y hay tiempo hasta las 13", comentó con una sonrisa. Ambas profesionales también precisaron que no es necesario guardar ayuno antes de la donación, e incluso se puede almorzar de manera liviana. La extracción propiamente dicha dura unos 14 minutos y, salvo realizar actividad física, se puede continuar el día normalmente. La oportunidad sirve también para inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea.

Tatiana Laugas y Belén Sánchez, se presentaron a donar ayer en el club Ciudad. Tatiana no pudo porque se hizo un tatuaje hace un mes.

