La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 Semanario del Pescador:

Los primeros flechas de plata

Por Luis María Bruno







Ingresaron los primeros flecha de plata con esta denominación se conocen a los pejerreyes en la jerga pescadora por la estola plateada que flanquea a estos peces, decíamos la semana pasada que era una temporada atípica y lo seguimos sosteniendo pero el hecho es que en esta semana con la bajante de temperaturas se comenzaron a activar los pejerreyes en la zona del Paraná Guazú dándose no muchas cantidades pero si de excelentes portes llegándose a capturar de muelles ejemplares que promediaron los 47 centímetros. Los que hemos salido a buscarlo de embarcado también dimos con muy buenos ejemplares, lo que no quiere decir que este fácil para dar con ellos, sino todo lo contrario hay que buscarlos peinando los juncales en un gareteada que tenemos que regular con el ancla de capa o algún motor eléctrico, modificando las profundidades de las brazoladas hasta encontrar la adecuada. De todas maneras hay que recorrer bastante para poder sacar una docenita de excelentes flechas de plata ya que de repente se sacan dos o tres en una gareteada y se corta el pique y moviéndose de lugar o de pesquero se repite este mismo y calcado accionar, desde los muelles hay quienes pescan más que otros pero todo es cuestión también de equipos, carnadas y el pulso del pescador aunque reitero no es para sacar cantidad pero si calidad en este momento, claro está que una media docena de pejerreyes de portes promedio arriba de los 40 centímetros rinden mucho más que sacar cantidad de portes chicos, con respecto a las carnadas que están funcionando muy bien encontramos a las mojarras vivas, las isocas las cuales a veces dan mejores resultados que cualquier carnada, los filet de sardinas, dientudos o del mismo pejerrey sin olvidarnos de las mojarras saladas o filet de los peces ya mencionados, dándose muy buenos resultados también con las carnadas coloreadas con colorante de repostería. Los muelles que mejor están rindiendo son los del Recreo Vidal, El Carlos I y recreo Keidel, las zonas más cercanas a las guarderías de embarcado con buenos resultados, los muelles de los pantanos, los juncales del doradito del lado Entrerriano y del lado de la Provincia de Bs. As todo el juncal largo del conocido muelle del Helgue. En nuestro programa de TV Nº 726 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Excelentes Pejerreyes capturados en el Paraná Guazú el fin de semana.



