Vencieron 5-2 como locales a Racing Club con goles de Daniel Contreras (3), Diego Monti e Ignacio Poggi. Un día la mala racha se iba a cortar. Y ese día fue el domingo, jornada en que la Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club consiguió su primera victoria de la temporada al derrotar por 5 a 2 a Racing Club de Avellaneda por la séptima fecha de la Primera B2 del Torneo Metropolitano. Para ello fue clave la actuación de Daniel Contreras, autor de un triplete para el CBC, que hasta esta fecha sólo había marcado, justamente, tres goles en seis partidos. Además, también convirtieron Diego Monti e Ignacio Poggi para los Celestes. En tanto, los goles de La Academia los marcaron Nicolás Barrionuevo y Cristian Miranda. Los tres puntos conseguidos por los dirigidos por Adrián Zottola aún no le alcanzan para salir del último lugar de la tabla, pero al menos ahora no lo ocupan en soledad: el CBC comparte la posición con Racing y con la Escuela de Fútbol Infantil de Lobos, aunque ambos equipos tienen un partido menos. Pero la victoria es fundamental en lo anímico: los chicos del Boat ya se sacaron una gran mochila de encima: la de ganar. Lo que resta del torneo será durísimo y si bien todos ellos son conscientes de que están recién atravesando el período de adaptación al nivel federado-competitivo, de ahora en más la mentalidad del equipo será diferente. Los jugadores que formaron parte del plantel este domingo fueron: Matías Slegt (arquero), Ignacio Poggi (capitán), Luciano Baratta, Guillermo Bustos, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Raul Luis, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Alejandro Monti, Diego Monti, Milton Orellana, Damián Pupo, Omar Rodríguez, David Sabalza, Vicente Starc, Sergio Tereszuzck, Emiliano Verchan y Matías Ynsaurralde. Los demás resultados de esta séptima fecha fueron: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 3-2 Estudiantes de La Plata; MDQ Mar Del Plata 0-3 Martín Güemes; Berazategui 3-2 Ferro Carril Oeste; y Sociedad Italiana de Tiro al Blanco 2-4 Quilmes High School. La tabla de posiciones no varió demasiado, ya que tanto Martín Güemes como AACF Quilmes ganaron sus partidos y se mantienen con puntaje ideal, aunque Martín Güemes es líder con 21 puntos, dado que tiene un encuentro más que AACF Quilmes (18). La próxima fecha, la octava del torneo, no tendrá participación del Campana Boat Club que quedará libre. Así, los chicos Celestes volverán a las canchas recién el domingo 17 cuando viajen a El Palomar para enfrentar a S.I.T.A.S. El domingo pasado, además del partido de Primera, también se disputó el de la categoría Intermedia, donde los campanenses perdieron 3 a 2 (Sergio Tereszuzck marcó los dos goles del CBC).

