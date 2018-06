La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 Básquet:

Se completaron los pendientes de la primera vuelta. En el arranque de la segunda, Boat Club visitará a Atlético Pilar, mientras que Ciudad tendrá fecha libre. El último fin de semana no se programó fecha en el Nivel A del Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y se aprovechó el fin de semana para disputar encuentros pendientes de la Zona 1 y así dejar todo emparejado para el arranque de la segunda rueda. En este marco, Sportivo Escobar superó 78-71 a Presidente Derqui y completó la primera rueda como líder de la Zona A1 con balance de 3 victorias y una derrota. Entonces, sin partidos pendientes, este fin de semana comenzará la segunda rueda. Por la Zona A1 jugarán Sportivo Pilar vs Presidente Derqui y Sportivo Escobar vs Defensores Unidos, quedando libre Central Buenos Aires. En tanto, por la Zona A2 se enfrentarán Atlético Pilar vs Campana Boat Club y Atlético Baradero vs Independiente de Zárate, quedando libre Ciudad de Campana, único invicto que tiene el torneo. Se espera una segunda rueda muy competitiva en el Nivel A de la ABZC, dado que los equipos ya han definido sus planteles y, en algunos casos, con refuerzos rutilantes como la incorporación de Lisandro Rasio a Defensores Unidos o el regreso de Patricio Tabarez a Presidente Derqui. NIVEL B. En la segunda división de la ABZC, donde compiten 14 equipos divididos en dos zonas, hay dos invictos: Honor y Patria de Capilla del Señor (7-0) en la Zona B1 y Porteño de General Rodríguez (6-0) en la B2.



