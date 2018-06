La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 Tras la polémica por la suspensión del amistoso ante Israel, la Selección se entrenó enfocada en el debut











Ayer, jugadores y cuerpo técnico siguieron con las prácticas de cara al debut ante Islandia. Dos jugadores no pudieron entrenar: Federico Fazio, quien fue papá, y Cristian Pavón, afectado por anginas. La Selección Argentina optó por dar vuelta la página a la controversia generada por la cancelación de su amistoso contra Israel en Jerusalem y centrarse en la preparación para el Mundial de Rusia, donde estará debutando el sábado 16 frente a Islandia. "Argentina tiene a siete días la Copa del Mundo. Debemos focalizar todo en lo realmente importante que queda por delante", señalaron desde la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA). Horas después de conocerse la cancelación del encuentro, los hombres dirigidos por Jorge Sampaoli entrenaron con normalidad en las instalaciones del FC Barcelona, donde se preparan desde el 31 de mayo antes de viajar a Rusia. En los alrededores del recinto había una quincena de aficionados y ni rastro de los manifestantes pro-palestinos que el martes mostraron camisetas argentinas con el dorsal 10 de Lionel Messi manchadas de rojo simulando sangre. El delantero de Boca Cristian Pavón no pudo entrenarse este miércoles por sufrir "un cuadro de faringo-amigdalitis", mientras que Federico Fazio tampoco lo hizo luego del nacimiento de su hijo en la tarde anterior (en Sevilla, hasta donde viajó especialmente). En tanto, el resto de los futbolistas se entrenaron en la ciudad deportiva del Barcelona bajo las órdenes de Sampaoli, quien dispuso un ensayo de fútbol ante el seleccionado Sub 20. El equipo formó con: Nahuel Guzmán; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Lucas Biglia, Maximiliano Meza; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María. El arquero del supuesto elenco titular fue Guzmán, mientras que Wilfredo Caballero atajó para el conjunto Sub 20, pero sería el que arrancaría como titular ante Islandia.

ENSAYO TÁCTICO. EL ENTRENADOR JORGE SAMPAOLI DISPUSO AYER UNA PRÁCTICA FORMAL DE FÚTBOL EN LA QUE DEJÓ ENTREVER UNA POSIBLE FORMACIÓN TITULAR. PERDIÓ NIGERIA Ayer, en una nueva jornada de amistosos internacionales, la Selección de Nigeria, que será rival de Argentina en el Grupo D, perdió 1-0 frente a República Checa. El conjunto africano se medirá con Argentina el martes 26 de junio en San Petersburgo por la tercera fecha del Grupo D. En tanto, en el otro amistoso disputado ayer, Bélgica superó 3 a 0 a Egipto, equipo dirigido por Héctor Cuper. Los goles del elenco europeo fueron marcados por sus tres figuras: Lukaku, Fellaini y Hazard. La actividad premundialista continuará hoy con otros cuatro encuentros preparatorios: Portugal vs Argelia; Inglaterra vs Costa Rica; Islandia vs Ghana; y Uruguay vs Uzbekistán. ACTUALIDAD DEPORTIVA #RG2018: SIGUEN HOY Tanto Juan Martín Del Potro como Diego Schwartzman debieron ayer aplazar sus encuentros de Cuartos de Final de Roland Garros debido a las lluvias que cayeron sobre el Bois de Boulogne, en París. El tandilense se estaba enfrentando con el croata Marin Cilic, ante el que disputaba un primer set muy parejo: el tanteador marca 5-5 en el tiebreak cuando la lluvia interrumpió por segunda y última vez el partido. En tanto, Schwartzman había dado la sorpresa en el primer set frente al español Rafael Nadal: tras imponerse 6-4 le cortó una racha de 37 parciales consecutivos en Roland Garros al Nº 1 del mundo. Luego, en el arranque del segundo set, "El Peque" siguió imponiendo condiciones y estaba 3-2 y break arriba. Fue entonces que la lluvia frenó por primera vez el juego. Al regreso, Nadal reaccionó y pasó a liderar 5-3 el marcador antes que se suspenda el match definitivamente. La continuidad de ambos encuentros está programada para hoy a partir de las 7 de la mañana (hora argentina). Los ganadores se enfrentarán en semifinales, instancia para la que ya están clasificados el austríaco Dominic Thiem y el italiano Marco Cecchinato. SIN WTCR EN ARGENTINA La carrera de la Copa del Mundo de Automóviles de Turismo (WTCR, por sus siglas en inglés) que se iba a disputar en agosto próximo en nuestro país fue suspendida por presuntos motivos presupuestarios, dijeron ayer fuentes cercanas a la organización de la competencia. La cita estaba programada en el autódromo internacional de Termas de Río de Hondo, circuito que este fin de semana será escenario de la sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera.

