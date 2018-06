La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 07/jun/2018 ¿Qué es el síndrome metabólico?







El síndrome metabólico es un conjunto de problemas que los expertos en salud denominan "factores de riesgo". La gente debe presentar tres o más de los siguientes factores de riesgo para que los médicos consideren que presenta un síndrome metabólico: -exceso de grasa corporal (cuerpo en forma de manzana) -hipertensión arterial -niveles anómalos de grasas en sangre (colesterol y triglicéridos) -elevada concentración de azúcar en sangre. Los problemas de hipertensión y los de colesterol pueden parecer propios de la gente mayor. Esto es lo que ocurría en el pasado, pero ha dejado de ser cierto. Las probabilidades de desarrollar este tipo de problemas aumentan cuando una persona tiene sobrepeso, y hay muchos niños y adolescentes que caen dentro de esta categoría. Casi uno de cada 10 adolescentes, y más del tercio de los adolescentes obesos, tienen síndromes metabólicos. ¿Cómo puedo saber si lo tengo yo?: Si tienes un síndrome metabólico, lo más probable es que no lo sepas hasta que te lo diga un profesional de la salud. Los médicos no evalúan este síndrome en todos sus pacientes. Es muy poco probable que a tu médico le preocupe que lo tengas si estás sano y en forma. Pero si considera que tienes sobrepeso o que estás ganando peso demasiado deprisa, es posible que considere la posibilidad de que tengas este síndrome. Sobre todo si tienes parientes con problemas de corazón o enfermedad relacionadas con el peso corporal. Si una persona tiene solo uno de estos factores de riesgo, como una elevada concentración de azúcar en sangre, es posible que el médico le analice también los demás. Mayoritariamente, evaluar si tienes un síndrome metabólico implica hacer una serie de cosas que tu médico haría de todos modos, como tomarte la tensión arterial y calcular tu índice de masa corporal (IMC). Si estas dos medidas son altas, tu médico también solicitará un análisis se sangre para saber cuáles son tus concentraciones de azúcar y de grasas en sangre. Resistencia a la insulina: Mucha gente con un síndrome metabólico tiene resistencia a la insulina, lo que significa que la insulina no funciona en su organismo como debería funcionar. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas (que se encuentra cerca del estómago). Ayuda a trasformar en energía el azúcar que el cuerpo obtiene de los alimentos que ingiere. La mayoría de la gente con síndrome metabólico tiene sobrepeso. En las personas con sobrepeso, el páncreas tiene que trabajar más para fabricar suficiente insulina, a fin de que el cuerpo pueda aprovechar el azúcar. A la larga, el páncreas puede acabar agotado y empezar a fabricar cada vez menos cantidad de insulina. Puesto que la insulina es necesaria pare regular las concentraciones de azúcar en sangre, estas concentraciones empiezan a aumentar. Y esto puede desembocar en una diabetes tipo 2. ¿Por qué desarrolla la gente síndromes metabólicos?: El sobrepeso parece desempeñar un papel importante en el síndrome metabólico. Y los genes también. Hay gente que tiene una tendencia genética a presentar algunos de los factores de riesgo del síndrome metabólico, como colesterol elevado o hipertensión arterial. Cambia de rumbo: En el caso de que tengas un síndrome metabólico, aplicar una serie de cambios en tu estilo de vida es lo mejor que puedes hacer para seguir en la senda de la buena salud. *Pierde esos kilos de más. Si tienes sobrepeso, hasta una pérdida moderada de peso te puede acarrear importantes mejoras en tu tensión arterial, tu concentración de lípidos en sangre y la capacidad de tu organismo para utilizar la insulina. *Deja de estar sentado y empieza a moverte. *No fumes. Sin sorpresas en este punto; fumar es lo peor que puedes hacer para la salud de tu corazón y la de tus pulmones. Fuente: Teens Health



