DESTRUCCIÓN IMPARABLE: El volcán de Fuego en Guatemala hace tres días desató su furia dejando al menos 75 muertos y 192 desaparecidos.- AYUNO Y PRESIONES: La Conferencia Episcopal Argentina convocó a realizar una Jornada de ayuno y oración en contra del aborto.- METRODELEGADOS A NEGOCIAR: La justicia le ordenó al Gobierno de CABA reabrir las paritarias.- OTRO JUICIO A MENEM: El ex presidente Menem, Cavallo y diez personas comenzaron a ser juzgados por la venta del predio de La Rural.- AYUNO Y PRESIONES La Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles para este jueves a realizar una "Jornada de ayuno y oración por la vida con el compromiso de rezar unidos" ante la próxima definición de la ley de despenalización del aborto. "Queremos profundizar nuestro compromiso de rezar unidos invitando a una Jornada de Ayuno y Oración para el jueves 7 de junio. Pedimos que el Señor ilumine la mente y el corazón de los que tienen que legislar acerca del valor y el significado de la vida humana", indicaron los obispos en un comunicado. Por otra parte, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda aseguró este miércoles que hay "aprietes" contra legisladores nacionales por el proyecto de ley de despenalización del aborto. "Que un obispo te nombre en una misa populosa como el Tedeum es un apriete", señaló la legisladora, quien dijo que se registró en los últimos días "una campaña sucia y muchos aprietes". METRODELEGADOS A NEGOCIAR El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 le ordenó este miércoles al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reabrir las paritarias con los trabajadores del subte e incluir a los metrodelegados en la negociación. De esta manera, el tribunal hizo lugar al pedido de amparo solicitado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), que viene realizando medidas de fuerza en rechazo al acuerdo de aumento salarial del 15,2% alcanzado meses atrás por las autoridades porteñas y la Unión Tranviarios de Argentina (UTA). OTRO JUICIO A MENEM El ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras diez personas comenzaron a ser juzgados este miércoles por la venta a precio vil del predio de La Rural en Palermo. El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, en el que Cavallo hizo un pedido para no presenciar las audiencias, aunque los jueces sólo lo autorizaron a no estar durante la declaración de testigos. A Menem, condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y a otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, lo acompañó su hija, Zalemita, en tanto que Cavallo asistió a la audiencia junto a su esposa, Sonia Abrazian. DESTRUCCIÓN IMPARABLE El volcán de Fuego en Guatemala, que hace tres días desató su furia en una erupción que dejó al menos 75 muertos y 192 desaparecidos, sigue sin dar tregua a las comunidades del sur del país con nuevas explosiones y deslaves. El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) aseguró que el coloso registra este miércoles varias explosiones débiles, en un rango de 4 a 5 por hora, que generan una columna gris de ceniza a 4.700 metros de altura. "Las explosiones generan avalanchas moderadas que tienen un recorrido aproximado de 800 a 1.000 metros y en su trayecto levantan material fino a una altura de unos 100 metros", agregó la institución en un reporte.



