Se aprobó la derogación de la Tasa de Red Vial

Pese a la resistencia de vecinos de los barrios Malvinas, Federal y Santa Florentina, que esperan asfalto con esa recaudación, la oposición avanzó con la quita del polémico impuesto. El intendente Abella vetaría la medida. La oposición logró este jueves conseguir los votos necesarios para aprobar la derogación de la Tasa de Red Vial, un triunfo político que buscará capitalizar entre la comunidad a pesar de que, como ya se dejó entrever, el proyecto tendría vida corta: Abella lo vetaría y mantendría intacta su recaudación, al menos por ahora. La misión no fue fácil: los ediles disidentes -los peronistas, porque los vecinalistas decidieron acompañar la medida en silencio- debieron por momentos justificar la derogación bajo una catarata de cuestionamientos de vecinos de los barrios Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina, presentes para proteger el plan de pavimentación anunciado para esa zona y que, según se les manifestó desde el Gobierno, corría riesgo si se sacaba la Tasa de Red Vial. "Callate la boca", "este es el pueblo", "estamos cansados de escuchar mentiras" y "vengan a inundarse como me inundo yo" fueron algunas de las frases lanzadas por los vecinos, que además hicieron visible su reclamo con afiches pidiendo por asfalto. La presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, debió exponer su argumentación en apoyo a la derogación con el aliento de los enfadados vecinos en la nuca, que no pararon de recriminarle supuestas promesas para ese sector de la ciudad incumplidas por la gestión justicialista. Posteriormente, por las redes sociales se denunció que algunos de los manifestantes ni siquiera vivían en Malvinas, Federal o Santa Florentina. Lo cierto es que Gabriel Panno, presidente de la sociedad de fomento de "Barrios Amigos" y militante de Acción Comunal Primero Campana, era quien llevaba la voz cantante. También lo es que no hubo agresiones físicas ni a los concejales ni entre vecinos -había otros en defensa de la derogación- y que, si bien el griterío alcanzó magnitud ensordecedora, no se registraron insultos personalizados o, si lo los hubo, fueron de forma aislada. Antes de la votación, Calle recordó que se tramita en la Justicia una demanda interpuesta por su bloque para que se declare la "inconstitucionalidad" de la Tasa de Red Vial. En ese sentido, sostuvo que la tasa sancionada por el Gobierno de Abella hace más de un año "afecta el Régimen Federal de coparticipación de impuestos" -porque los combustibles ya están gravados por Nación- y que, a su vez, el Municipio cobra la Tasa de Barrido y Limpieza en la que se incluye la "conservación de la vía pública" y el "mantenimiento de calles". Calle asimismo señaló que la recaudación anual de la Tasa de Red Vial, que situó en los 11 millones de pesos, no alcanza para completar el asfaltado completo anunciado por el Gobierno, que costaría 55 millones. Y criticó a la gestión local por permitir que desde provincia y Nación no se giren los fondos para realizarla: dijo que existe "un fuerte recorte de obras" planeadas para Campana. "Y salen a decirles a los vecinos que la única manera (de asfaltar) es recaudar ilegalmente", acusó la edil, quien comparó la situación con "venir a robar con un arma para comprarle los medicamentos a un enfermo de cáncer". "Esto de enfrentar vecinos con vecinos es responsabilidad de ustedes", lanzó la concejal en alusión al oficialismo. Marco Colella, del Frente Renovador e impulsor del debate de la derogación en el recinto, aseguró que no se estaba discutiendo "asfalto sí, asfalto no" sino la conveniencia y legalidad del impuesto. Criticó que en Campana se pague "más caro el combustible" que en otros partidos y, al igual que Calle, afirmó que no va a alcanzar la recaudación del impuesto para pavimentar los tres barrios. Por eso, le pegó a Cambiemos frente a la falta de lo que consideró "capacidad de gestión y ahorro". Sabiendo que la votación estaba sentenciada y que solo el veto del intendente quedaba para frenar la iniciativa opositora, Cambiemos quiso de todas maneras expresar su rechazó a la derogación. Su líder en el recinto, Carlos Cazador, destacó la Tasa de Red Vial por ser la herramienta para "cumplir el sueño de muchos vecinos" de tener asfalto en las puertas de sus casas, habitantes de Campana que -aseveró- fueron "trampeados" en administraciones pasadas. "Estamos convencidos de que este tipo de tasas vienen a compensar déficits que no podemos hacer de otra manera", reconoció. Resaltó también que se trata de un impuesto equitativo porque no grava el GNC -el combustible más barato- y se lo cobran por igual a los viajeros y transportistas que pasan por la ciudad y se abastecen en sus estaciones de servicio. Y fundamentó su "legalidad" en el hecho de que fue establecido por el voto de los concejales y de Mayores Contribuyentes. "La Argentina está saliendo de gobiernos populistas y demagogos que la llevaron a esta actualidad. En la medida que lo sigamos haciendo, tendremos el destino que nos merecemos como país", expresó, acompañado con el aplauso de los vecinos en contra de la derogación, que se fueron sin haber cumplido su objetivo, pero confiados en que Abella sí volverá realidad su anhelo.

