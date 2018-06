A fin de mes se habilitaría la primera cuadra remodelada de la avenida Rocca

Es el tramo entre las calles Dellepiane y Luis Costa. Los comercios frentistas no pagarán Seguridad e Higiene mientras tengan su cuadra cerrada al tránsito. "Esta obra se paga con fondos de Nación", recordó Fabio Hernández. Los comerciantes de la avenida Rocca serán eximidos en el 100% de la Tasa de Seguridad e Higiene durante el período en el que su cuadra se encuentre cortada por las obra de remodelación en curso. "La eximición es durante el período en el que cada cuadra estuvo cerrada. Para el caso de la primera cuadra es el período enero – junio, entre Dellepiane y Luis Costa, que se habilitaría el próximo 15 de junio. Y marzo – julio, la segunda cuadra. Si algún comerciante ya hizo su declaración jurada y pagó, ese período se le va a acreditar a cuenta del período posterior", explicó Fabio Hernández, Secretario de Producción, Turismo y Empleo. Según explicó el funcionario, la eximición se efectivizará de manera sencilla: como la declaración jurada de Seguridad e Higiene se realiza a través del portal que el municipio tiene en internet, en la pantalla va a aparecer un apartado especial por donde tramitar la exención, y quedará cargada en el sistema automáticamente. "Se trata –agregó Hernández- de una respuesta del Intendente Abella frente a una inquietud que estaba instalada entre los comerciantes, pero no había ningún pedido formal al respecto. Fue así que Abella en persona recorrió negocio por negocio para escuchar a los comerciantes e instrumentamos la medida. Hay otro tema instalado también, y es que la obra es dinero mal invertido porque la ciudad tiene otras prioridades. Por supuesto que las tiene y creo que se están atendiendo. Pero vale la pena aclararle al vecino, una vez más, que esta obra se paga con fondos de Nación, destinados a un plan con obras muy similares que se replica en otras ciudades de toda la Argentina, con estéticas muy similares, buscando modernizar el aspecto de las arterias comerciales. En todo caso, deberíamos estar contentos porque se gestionó exitosamente desde nuestro Municipio para que Campana sea considerada e incluida en ese programa. Lo explico más claro: son fondos de Nación, para un plan específico. No es que ese dinero se puede usar para cualquier cosa, sólo para eso y si el proyecto en cuestión, además, es considerado. Afortunadamente, el nuestro lo fue".

A nivel y sin cordones. La primera cuadra remodelada se habilitaría el 15 de junio.



A fin de mes se habilitaría la primera cuadra remodelada de la avenida Rocca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: