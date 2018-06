El FMI aprobó un préstamo para Argentina de u$s 50 mil millones

El acuerdo es por 36 meses. Según el Gobierno, "refuerza el compromiso con la eliminación de los desbalances que han aquejado al país por décadas". La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron este jueves un programa Stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, indicó el organismo. "El plan económico a implementarse durante el programa fue presentado por Argentina y refuerza nuestro compromiso con la eliminación de los desbalances económicos que han aquejado a nuestro país por décadas", informó el Gobierno. "El plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente, y tiene como objetivo continuar restableciendo el orden macroeconómico con dos ejes clave: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reducción de la inflación", señaló. Para asegurar una más rápida convergencia al equilibrio fiscal, las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas), -1,3% en 2019 (vs. -2,2% antes), equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes). En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones. El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019. "CLÁUSULA INÉDITA" El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, resaltó que el acuerdo con el FMI incluye una cláusula "inédita" en la historia entre el organismo y la Argentina porque "prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit" para aplicar una porción del gasto a programas sociales. "Esta política fue recibida por el Fondo con mucho apoyo. Estamos mostrando algo novedoso", aseguró el funcionario en conferencia de prensa. Puntualizó que se trata de una clausula de "salvaguarda social, inédita en los acuerdos del Fondo y la Argentina". Prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para que sea aplicada una porción del gasto a programas sociales", argumentó junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. En tanto, admitió: "Vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la esperada a comienzos del año". "Decidimos acudir al FMI de manera preventiva para evitar una crisis", indicó Dujovne, quien subrayó que la gestión de Mauricio Macri pretende llevar a cabo la "construcción de un país normal".

