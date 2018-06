Toer y Pontoni disertarán hoy en el Instituto 15

En el marco de las XIV Jornadas de Historia en el ISFDyT Nº15, ambos docentes de la UBA presentarán los libros "A 100 años de la Revolución Rusa. El influjo de un estremecido fulgor"; y "La era de China. Claves de la nueva potencia mundial"

"La revolución rusa fue un acontecimiento entre los más importantes del siglo XX por su gravitación y por cómo influyó en todo el mundo. Inaugura una corriente de pensamiento que se convierte en referencia, en casi todos los países del planeta. Los cien años permiten evaluar más en profundidad aquel proceso y cuál es su verdadero legado. Inspiró revoluciones como la de China, la de Vietnam y la de Cuba, y procesos revolucionarios en prácticamente todos los continentes. Siempre ese influjo estuvo. El punto ahora es examinar la herencia, qué es lo que ha quedado con más vigor en pie", dice Mario Toer, quien este viernes a partir de las 18 presentará en el Instituto su libro "A 100 años de la Revolución Rusa. El influjo de un estremecido fulgor", de editorial "Nuevos tiempos".

Licenciado en Sociología, Toer es profesor Titular Consulto de la materia "Política Latinoamericana" de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha sido Profesor Visitante en el curso "Sociology of Latin America" de State University of New York-Stony Brook durante la primavera de 1996. Sus trabajos de investigación se han centrado en los estudiantes universitarios así como en temas vinculados con América Latina. En noviembre de 1975 fue puesto a "disposición del Poder Ejecutivo Nacional". Al recuperar su libertad, se exilió en Londres a fines de 1981 donde pudo retomar la actividad académica llevando a cabo estudios de doctorado en la London School of Economics, hasta que se produce el retorno argentino a la democracia.

Por su parte, durante la misma jornada, Alberto Pontoni presentará el libro "La era de China. Claves de la nueva potencia mundial", realizado en coautoría con Daniel Pérez Enrri y Feiyin Chen, en el que si bien se habla sobre la etapa de la revolución comunista instalada en 1949, el libro tiene como eje explicar "la impresionante transformación de China en las últimas cuatro décadas, donde duplicó su PBI cada siete años y de su situación presente. Además trata de analizar en qué medida representa una amenaza o una oportunidad para América Latina".

Pontoni es Abogado (UBA) y Master en Economía. Profesor de Macroeconomía y Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en otros centros académicos, ha ejercido en el exterior como experto internacional en temas de desarrollo para diversas agencias del sistema de Naciones Unidas, y de la Unión Europea y, en Argentina, como consultor en diferentes áreas del sector público. Se ha especializado en variados aspectos de la problemática del desarrollo económico y realizado investigaciones y publicaciones sobre el desarrollo rural, políticas petroleras y promoción industrial.

Según se informó, ambas presentaciones tendrán lugar en el marco de las XIV Jornadas de Historia, que este año celebran los 35 años de la carrera de Historia en el ISFDyT Nº15, conjuntamente con el 35º aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina.