Con gran convocatoria se realizó la fiesta del Corpus Christi

El domingo pasado se celebró en la Catedral Santa Florentina de nuestra ciudad en unión con toda la Iglesia, la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Padre Ariel Perez presidió la misa y la tradicional procesión alrededor de la plaza Eduardo Costa. Más de 500 fieles acompañaron con cantos y oraciones la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Eucaristía que no es "premio para perfectos, sino remedio para enfermos" y es capaz de generar proximidad con presentes y ausentes. Eucaristía que nos invita a acortar distancias y al diálogo que no recurre a la descalificación ni a la violencia. Se instalaron altares en los cuatro puntos extremos de la plaza y en cada uno se realizaron meditaciones, como: "Caminamos con el Señor, rodeando de amor esta plaza, esta ciudad, abrazamos a nuestra Patria entera con nuestra fe y nuestra esperanza, y pedimos a Dios con deseo ardiente que obre la transformación de nuestras vidas. Caminamos para proclamar que nos ponemos del lado de la debilidad, la de tantos niños inocentes que, si bien no pueden hablar para defenderse, hablan en la voz interior de nuestras conciencias". "Jesús ama la calle porque allí está su gente; Él sabe que el Padre Dios no soporta ver "muertos en vida", por eso se involucra en el ojo de la tormenta de cada corazón, allí donde más se sufre, para mostrar que la alegría de la vida es posible". Y también se realizaron peticiones, a cada una se respondió: "Cristo nuestra paz, escúchanos": Por todas las familias que sufren injusticia, Por la paz en nuestras familias y barrios, Por una juventud sana y llena de vida, Por cada vida humana que reclama ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural, Porque estamos convencidos de que toda vida vale, Por nuestros gobernantes, legisladores y aquellos que son responsables de las leyes, Por nuestra Patria tan necesitada de la sabiduría del diálogo y de la alegría de la esperanza que no defrauda. Antes de volver a los hogares, se recibió la bendición con el Santísimo Sacramento con un corazón lleno de agradecimientos.











Con gran convocatoria se realizó la fiesta del Corpus Christi

