Las mujeres siguen por la senda positiva Derrotaron 25-23 como locales a UNLu "C", equipo con el que estaban igualados en el primer puesto de la Sexta División. Por la 10ª fecha de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club logró un triunfo importantísimo para consolidarse como líder de la tabla de posiciones: venció 25-23 como local a Universidad de Luján "C", equipo con el que estaba igualado en el primer puesto. Así, ahora, los dirigidos por Eduardo Godoy quedaron nuevamente como punteros en soledad con 24 puntos, dos más que UNLu "C", que tiene en su haber un partido más que el equipo de nuestra ciudad. El CBC, que ganó los ocho partidos que disputó, debió trabajar mucho para conseguir esta victoria. Es que en el desarrollo del primer tiempo llegó a estar cinco goles abajo, una diferencia que pudo limar en la parte final con una ráfaga de tres tantos que le permitió irse al descanso con un marcador más amigable: 10-12. En el complemento, los Celestes emparejaron el encuentro, pero pelearon siempre desde atrás, porque a pesar de alcanzar la igualdad en muchos momentos, nunca pudieron pasar al frente. Así, llegaron a los minutos finales dos goles abajo (21-23), momento de quiebre del juego, porque Boat Club no sólo llegó al empate, sino que además logró cerrar su defensa y construir un parcial de 4-0 para quedarse con el triunfo 25-23 en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. En ofensiva, los más destacados del CBC fueron Franco Parrilla y Leonel Dente, con 7 goles. Además, también sumaron: Gonzalo Comínguez (4), Luciano Díaz (4), Hernán Perticari (1), Daniel Sirolli (1) y Pablo Bogado (1). Con este triunfo, el equipo de nuestra ciudad quedó como único líder y ahora tendrá la oportunidad de extender su ventaja en la cima, dado que en la próxima fecha, UNLu "C" (22 puntos) quedará libre al tiempo que el Boat Club (24) visitará a Instituto San Pablo Wilde en un encuentro que se jugará el domingo a partir de las 18 horas en Ramos Mejía.

PERFECTOS. LOS VARONES DEL CBC GANARON LOS OCHO PARTIDOS QUE JUGARON.



Los Mayores del Boat Club consiguieron un triunfo clave

