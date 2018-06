NOTICIA RELACIONADA: Handball:

Los Mayores del Boat Club consiguieron un triunfo clave La Primera Damas venció 21 a 16 a Villa Modelo y cosechó su tercer éxito consecutivo. Así avanzó al sexto puesto. Después de un comienzo con dificultades, la Primera Damas del Campana Boat Club ha logrado revertir su andar en el campeonato de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) y se encuentra en una racha positiva de tres victorias consecutivas. La última la consiguió el pasado sábado, cuando venció 21-16 como local a Villa Modelo en un partido correspondiente a la novena jornada del torneo. De esta manera, tras perder en las primeras tres fechas, las chicas del CBC cosecharon cuatro triunfos, un empate y una derrota en sus últimas seis presentaciones y alcanzaron la línea de los 18 puntos para instalarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Ante Villa Modelo, las dirigidas por Eduardo Godoy disputaron un primer tiempo muy parejo, que apenas ganaron por un gol (10-9). Sin embargo, en el segundo, lograron marcar diferencias más amplias y cerrar el marcador con una diferencia de cinco tantos. En ofensiva, la jugadora más destacada del Campana Boat Club fue Paloma Slavin, quien convirtió 9 goles. Además, también sumaron: Verónica Schinoni (4), Tatiana Zarantonello (3), Tatiana Alvarado (2), Ivana Ciappini (2) y Agostina Lorenzo (1). En tanto, en la faz defensiva, fue sobresaliente la actuación de la arquera juvenil Bernarda Lucarelli, quien debió hacerse cargo del arco de Primera ante la ausencia de Melany Trincado y cumplió con creces, terminando el partido con 55% de efectividad. El próximo compromiso de la Primera Damas del Boat Club (18 puntos) será mañana sábado como visitante frente a Municipalidad de Ensenada (17) en un partido correspondiente a la 10ª fecha que se jugará desde las 17.15 horas. RESULTADOS FECHA 9: San Lorenzo 26-14 Lamadrid; Municipalidad de Almirante Brown 22-25 Municipalidad de Escobar; Club Burzaco 26-24 Banfield; Campana Boat Club 21-16 Villa Modelo; CEDEM Caseros 22-13 Municipalidad de Ensenada; Nuestra Señora de Luján "B" 30-29 Villa Calzada; All Boys 17-19 Vélez Sarsfield "B". POSICIONES: 1) Nuestra Señora de Luján, 27 puntos; 2) CEDEM Caseros, 24 puntos; 3) Club Burzado, 23 puntos; 4) Villa Calzada, 22 puntos; 5) Vélez Sarsfield "B", 21 puntos; 6) Campana Boat Club, 18 puntos; 7) Banfield, San Lorenzo, Municipalidad de Ensenada y Municipalidad de Escobar, 17 puntos; 11) Municipalidad de Almirante Brown, 15 puntos; 12) All Boys, 13 puntos; 13) Villa Modelo, 11 puntos; 14) Lamadrid, 10 puntos. FECHA 10: Municipalidad de Escobar vs San Lorenzo; Banfield vs Municipalidad de Almirante Brown; Villa Modelo vs Club Burzaco; Municipalidad de Ensenada vs Campana Boat Club; Villa Calzada vs CEDEM Caseros; All Boys vs Nuestra Señora de Luján "B"; Vélez Sarsfield "B" vs Lamadrid.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Handball:

Las mujeres siguen por la senda positiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: