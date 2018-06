La Chancleta de Neymar sigue con puntaje ideal en a Zona A, mientras que Branca FC recuperó el liderazgo en la Zona B.

El pasado sábado se disputó la sexta fecha de la primera fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana. Y tras esta nueva jornada, La Chancleta de Neymar confirmó su gran arranque al conseguir su sexta victoria consecutiva para seguir con puntaje ideal al frente de la Zona B; en tanto, en la B, Branca FC recuperó el liderazgo al aprovechar la derrota de Anden 938.

El resumen de esta sexta fecha jugada en las canchas de césped sintético del CCC fue el siguiente:

ZONA A

-Lubricentro El Changuito 5 - Saca-Chispa FC 3. Goles: Paulo Espíndola (2), Martín Garrido, Sebastián Bianchi y Alexis González (LEC); Daniel Godoy, Carlos Lencina y Guillermo Reynoso (SC).

-Paso a Paso 2 - Inmatel FC 0. Goles: Federico Díaz y Matías Ayre (PAP).

-La Chancleta de Neymar 5 - La Unión 1. Goles: Nicolás Bravo (2), Martín Bigi (2) y Patricio Cataldo (LCN); Augusto Martín (LAU).

-Metalúrgica Gapsof 9 - Plegadoras Migueles 0. Goles: Ramiro Litardo (3), Gonzalo Ramos (2), Matías Andrusyszyn (2), Franco Saavedra y Alan O´Reilly (MG).

-Inmobiliaria Dacunda 3 - Bolskaya 1. Goles: Maximiliano Márquez (3) (ID); Sergio Vilche (BOL).

-Interacero 1 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 4. Goles: Tomás Gatti (ISA); Facundo Corbal, Esteban Boveri, Álvaro Stella y Tobías Battig (IGA).

-OLC Combustibles 3 - Humilde Team 0. Goles: Luciano Nicolino (2) y Lucas Pedraza (OLC).

-CYL 3 - Rossi Producciones 2. Goles: Cristián Sica, Enzo Roldán y Franco Toloza (CYL); Matías Rojas y Gonzalo Pared (ROP).

POSICIONES 1) La Chancleta de Neymar, 18 puntos; 2) Inmobiliaria Dacunda, 16 puntos; 3) Metalúrgica Gapsof, 15 puntos; 4) Lubricentro El Changuito, 15 puntos; 5) Interacero, 13 puntos; 6) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 13 puntos; 7) Paso a Paso, 13 puntos; 8) Humilde Team, 7 puntos; 9) Bolskaya, 7 puntos; 10) OLC Combustibles, 6 puntos; 11) Inmatel FC, 4 puntos; 12) La Unión, 3 puntos; 13) CyL, 3 puntos; 14) Plegadoras Migueles, 3 puntos; 15) Rossi Producciones, 3 puntos; 16) Saca Chispa FC, sin puntos.

PRÓXIMAS FECHA. Por la séptima jornada de esta Zona A se enfrentarán: Inmobiliaria Dacunda vs Interacero; Bolskaya vs Rossi Producciones; Humilde Team vs CYL; Saca Chispa FC vs OLC Combustibles; Lubricentro El Changuito vs Plegadoras Migueles; La Unión vs Metalúrgica Gapsof; Inmatel FC vs La Chancleta de Neymar; Inmobiliaria Gómez Ayerra vs Paso a Paso

ZONA B

-La 20 3 - Gallego Automotores 2. Goles: Federico Miño, Lucas Solver y Tadeo MacIntyre (LA20); Facundo Fernández y Emanuel Pirola (GAU).

-Anden938 0 - Shalke 04 2. Goles: Matías Monteleone y Juan Cruz Carello (S04).

-Lavadero Mr. Wash 4 - Hierros Campana 0. Goles: Tulio Barrios (2), Nicolás González y Diego Gómez (LMW).

-Amigos de Ronaldo 2 - Carnicería Belén 4. Goles: Bruno Santini (2) (ADR); Diego Barrios (2) y Diego Scoccia (2) (CAB).

-Rocamora FC 4 - Paliza Táctica 1. Goles: Facundo Cremón (3) y Brian Nascimbene (RFC); Gonzalo Hernández (PAL).

-Criscar Premium 7 - Actis Seguros 0. Goles: Fernando Canci (2), Emilio Boveri (2), Axel Abed (2) y Javier Monteiro (CRP).

-LAD 1 - Branca FC 2. Goles: Elías Bencich (LAD); Alan Fuse y Juan Ledesma (BFC).

-Mirtha La Pantera 1 - Deportivo Malbec 1. Goles: Juan Osvaldo Iribarne (MLP); Juan José Carrizo (DEM)

POSICIONES: 1) Branca FC, 15 puntos; 2) Lavadero Mr. Wash, 13 puntos; 3) Anden 938, 13 puntos; 4) La20, 12 puntos; 5) Criscar Premium, 10 puntos; 6) Hierros Campana, 9 puntos; 7) Carnicería Bélen, 9 puntos; 8) Shalke 04, 8 puntos; 9) Paliza Táctica, 8 puntos; 10) LAD, 7 puntos; 11) Gallego Automotores, 6 puntos; 12) Amigos de Ronaldo, 5 puntos; 13) Rocamora FC, 5 puntos; 14) Deportivo Malbec, 4 puntos; 15) Mirtha La Pantera, 3 puntos; 16) Actis Seguros, 0 puntos

PRÓXIMA FECHA. La séptima jornada de esta zona tendrá los siguientes enfrentamientos: Actis Seguros vs Shalke 04; LAD vs Gallego Automotores; Paliza Táctica vs Amigos de Ronaldo; Branca FC vs Anden 938; Criscar Premium vs Lavadero Mr. Wash; Carnicería Belén vs Mirtha La Pantera; Deportivo Malbec vs La 20; Hierros Campana vs Rocamora FC.

GOLEADORES DEL TORNEO

Disputadas seis fechas, los máximos artilleros del campeonato son: 1) Facundo Fernández (Gallego Automotores), 9 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero), 8 goles; 3) 3- Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar) y Cristián Cotto (Bolskaya), 7 goles; 5) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), Diego Barrios (Car. Belén), Bruno Santini (Amigos de Ronaldo), Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra) y Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 6 goles.