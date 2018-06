Pese a la lluvia que cayó en Barcelona, el entrenador de la Selección continuó este jueves con los ensayos de cara al debut frente a Islandia. Además, Marcos Rojo volvió a ser el segundo marcador central. El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli continuó este jueves con los ensayos de cara al inicio del Mundial de Rusia y probó un equipo en el cual incluyó al mediocampista Javier Mascherano y al delantero Gonzalo Higuaín. Tomando como referencia al conjunto con el cual trabajó el técnico en la jornada del miércoles, Mascherano ingresó al once titular en reemplazo de Lucas Biglia, mientras que el futbolista de la Juventus de Italia entró en lugar de Sergio Agüero. En tanto, Maximiliano Meza, mediocampista de Independiente de Avellaneda, se mantuvo en la formación que se perfila para el debut frente a Islandia el próximo sábado 16. De la misma manera, Marcos Rojo sigue sumando minutos entre los titulares como compañero de zaga central de Nicolás Otamendi, aprovechando la ausencia de un par de día de Federico Fazio. Entonces, los futbolistas que conformaron el supuesto elenco titular fueron; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Manuel Lanzini, Mascherano, Maximiliano Meza; Lionel Messi, Higuaín y Ángel Di María. UN ESTILO "PRAGMÁTICO" El volante Javier Mascherano, uno de los referentes de la Selección argentina, definió este jueves como "pragmático" al estilo que tendrá el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. En ese sentido, justificó su postura al manifestar que "estamos entrenando diferentes maneras de jugar", en referencia a los cambios permanentes ensayados en las prácticas. A poco más de una semana del debut ante Islandia por el grupo D, el jugador que más veces vistió la camiseta de la Selección con 143 presencias adelantó: "Nos estamos preparando para solucionar cualquier situación que el rival de turno nos proponga". Consultado por los dichos de Lionel Messi, quien manifestó que Argentina no es candidata, negó que se haya querido sacar presión. "Sólo fue realista", aseguró. "No somos candidatos aunque en Brasil 2014 tampoco lo éramos y fuimos finalistas", señaló el futbolista de Hebei China Fortune. ISLANDIA EMPATÓ CON GHANA Empezó ganando 2-0, pero los africanos alcanzaron la igualdad en el ST. La Selección de Islandia, rival de Argentina en el debut el próximo sábado 16, fue incapaz de mantener una ventaja de dos goles frente a Ghana y terminó empatando 2-2 ayer en Reikiviak. Kari Arnason y Alfred Finnbogason marcaron en el primer tiempo para los islandeses, pero Kasim Nuhu y Thomas Partey anotaron en el segundo tiempo para los africanos para el 2-2 final. En tanto, Inglaterra derrotó ayer a Costa Rica por 2-0 en un partido intensamente disputado en la ciudad de Leeds. Marcus Rashford y Danny Welbeck convirtieron para el combinado inglés. En otro de los amistosos de este jueves, Portugal, ya con su estrella y capitán Cristiano Ronaldo, venció a Argelia por 3 a 0 en Lisboa. Gonçalo Guedes marcó un doblete, mientras que Bruno Fernandes anotó el tercer tanto a los 37 minutos de juego. La tanda de amistosos de ayer se cerró con la victoria 3-0 de Uruguay sobre Uzbekistán con goles de Gonzalo Arrascaeta, Luis Suárez y José María Giménez. Para hoy están programados: Croacia (rival de Argentina) vs Senegal; Suiza vs Japón; Alemania vs Arabia Saudita; y Polonia vs Chile.

Camino al Mundial:

Sampaoli probó una formación con Mascherano y Meza en el medio

