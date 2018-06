Depresión en el adulto mayor: es una enfermedad, no un estado natural

La depresión es una condición médica tratable. No es normal en el anciano, de hecho, se recomienda ante estos signos que se acuda rápidamente a un especialista. ¿CÓMO SABER SI ES DEPRESIÓN? Si eres un adulto mayor o estás cercano a uno de ellos, presta atención a estos síntomas, pues son los que caracterizan a la depresión. - Los sentimientos de desesperanza y/o pesimismo. - Los sentimientos de culpa, inutilidad y/o impotencia. - Irritabilidad, inquietud. - Pérdida de interés en actividades o pasatiempos que antes eran placenteras. - Fatiga y disminución de la energía. - Dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones. - Insomnio, vigilia de madrugada, o exceso de sueño. - Comer en exceso o pérdida del apetito. - Pensamientos suicidas, intentos de suicidio. - Dolores persistentes de cabeza, calambres o problemas digestivos que no mejoran, incluso con tratamiento. DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR En la vejez hay mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Se sabe que el 80% de los adultos mayores tienen al menos una enfermedad crónica, y el 50% dos o más. La depresión se hace más común en personas que tienen una enfermedad crónica o algún otro tipo de limitación. También se reporta que muchos especialistas no le dan importancia a estos estados emocionales porque piensan que son parte del ciclo vital. Los adultos mayores a menudo comparten esta creencia y piensan que es normal sentirse tristes y presentar este cuadro clínico. Durante el envejecimiento resulta de especial relevancia considerar la depresión como un factor de riesgo de demencia. TRATAMIENTO: QUÉ DICE LA CIENCIA Existen varias formas para tratar la depresión según se gravedad: las medidas generales, la medicación antidepresiva, la medicación ansiolítica e hipnótica, el uso de antipsicóticos, y la psicoterapia. De forma general se considera que hay que priorizar los cambios conductuales y sociales en el manejo de la depresión antes que acudir a la medicación. Medidas generales: se debe tener en cuenta el lugar donde vive la persona, con quién se relaciona, quién lo apoya en su cuidado, quiénes forman parte de su red de apoyo social. Se toma en consideración también el nivel de autonomía del paciente, los recursos económicos con los que cuenta para cumplir con el tratamiento. También deben declararse las enfermedades que acompañan esta patología como te explicáramos anteriormente. Si las ideaciones suicidas son recurrentes, se debe pensar en la hospitalización del paciente para el tratamiento adecuado. La medicación antidepresiva: se utilizan los antidepresivos en todas sus variantes, pero dada las particularidades de la edad se recomiendan dosis menores y con muchas precauciones. Por supuesto, con previa recomendación del especialista. La medicación ansiolítica e hipnótica: Ansiedad y depresión habitualmente van de la mano, de ahí que un tratamiento farmacológico para la depresión habitualmente incluya ansiolíticos.



