LA CGT NEGOCIA: Tras la reunión con el Gobierno, el consejo directivo de la CGT dispuso ayer jueves pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.- LAS CTA VAN AL PARO: el gremio de Hugo Yasky y el de Pablo Micheli ratificaron la convocatoria a un paro nacional con movilización para el 14 de junio.- AUMENTOS DEL 5%: El presidente Macri firmó el decreto para que los gremios puedan negociar con el sector privado un incremento de hasta 5 por ciento a cuenta.- ABORTO; DICTAMEN: En la última reunión de comisiones antes de la firma del dictamen se dio a conocer en la Cámara de Diputados el texto consensuado.- LAS CTA VAN AL PARO La CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli ratificaron este jueves la convocatoria a un paro nacional con movilización para el próximo jueves 14 de junio "contra el ajuste, el tarifazo y el FMI", luego de que la CGT aplazara la definición. "La medida se inscribe en el rechazo al ajuste, los tarifazos y la entrega de la soberanía nacional al FMI, así como en la exigencia de paritarias libres, para todos los sindicatos. Las migajas de aumento que el gobierno quiere dar a espaldas de millones de trabajadoras y trabajadores, constituyen un insulto a la dignidad de quienes pretenden vivir decentemente de sus salarios y no del trabajo ajeno", indicó un comunicado conjunto. Y agregó: "De manera que como no negociamos la dignidad, el jueves 14 llamamos a parar y hacer abandono de tareas y, a partir de las 15:00, a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo". AUMENTOS DEL 5% El presidente Mauricio Macri confirmó este jueves que firmó el decreto para que los gremios puedan negociar con el sector privado un incremento de hasta 5 por ciento a cuenta de las cláusulas de revisión. La disposición establece que los cobros sean concretados en dos cuotas durante julio y agosto. ABORTO: DICTAMEN En la última reunión de comisiones antes de la firma del dictamen se dio a conocer en la Cámara de Diputados el texto consensuado que el martes próximo será sometido a votación, y que -con el foco puesto en los indecisos- incorpora concesiones como la regulación de la objeción de consciencia. El dictamen, de 22 artículos, garantiza el derecho de las mujeres o personas gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En el artículo 3, se fijan las excepciones por las cuales no correría ese plazo: por violaciones, ante riesgo de vida o de la salud de la persona gestante, o ante el diagnóstico de "inviabilidad de vida extrauterina del feto". El plazo máximo previsto en el artículo 7 para acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud es de cinco días corridos desde su requerimiento. Con esta última redacción, se logró dar respuesta a los cuestionamientos respecto a la redacción original, que utilizaba la terminología "malformaciones fetales graves", y que para muchos expositores podía abrir la puerta a una suerte de plan eugenésico de vidas de personas con, por ejemplo, Síndrome de Down. El artículo 4 consigna que la decisión de proceder a la interrupción del embarazo "requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito", mientras que el artículo 5 se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo para personas gestantes menores a los 16 años. LA CGT NEGOCIA Tras la reunión con el Gobierno, el consejo directivo de la CGT dispuso ayer jueves pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverá a reunirse con funcionarios del gabinete nacional para negociar cinco puntos que reclama la central obrera a fin de levantar la convocatoria a un paro general. En el próximo encuentro en la Casa Rosada, la CGT llevará cinco pedidos: evitar suspensiones y despidos en los sectores público y privado durante los próximos 6 meses; reapertura de las paritarias sin limitación; eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo de julio; devolución de los fondos de las obras sociales sindicales y que no se trate el proyecto de reforma laboral.



