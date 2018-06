La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 El Concejo Deliberante aprobó la creación del programa "Asistencia Social Tarifaria"







Prevé un subsidio por única vez a familias que tengan vencidas facturas de luz, gas y agua, con el fin de evitar cortes. Cambiemos votó en contra, la oposición impuso su mayoría y sancionó la iniciativa. El jueves el Honorable Concejo Deliberante aprobó la creación del programa "Asistencia Social Tarifaria", que habilita al Municipio a brindar ayuda financiera a las familias campanenses que no puedan afrontar el costo de los servicios públicos básicos. La iniciativa había sido despachada de comisión a través de una "moción de preferencia" presentada por la oposición, y contó con el acompañamiento de los bloques PJ-Unidad Ciudadana, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane. Por el contrario, Cambiemos rechazó la propuesta, siendo insuficientes sus nueves votos para bloquearla. El proyecto se fundamenta en los "desmedidos aumentos" en los servicios básicos, responsabilidad de una política que "no tiene en cuenta el factor humano ni social"; que viene "afectando" pymes y comercios generadores de empleo; y que promueve un "tarifazo" con "carácter usurero", en referencia a la posibilidad de pagarlo en cuotas con interés. Ante un escenario que genera "angustia" en "vastos sectores de la sociedad", argumenta el texto normativo, el Municipio debe contar con "herramientas" para "dar protección" a los vecinos en condiciones de vulnerabilidad económica. El programa de "Asistencia Social Tarifaria" tiene como objetivo "evitar el corte" de la electricidad, el gas y el agua en los hogares locales por falta de pago. Consistirá en el subsidio por única vez del monto que se adeude, con un tope de $6 mil y siempre y cuando el salario del grupo familiar beneficiario no superé dos salarios mínimos vitales y móviles. Los usuarios podrán acceder al programa mediante una petición a ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor presentando la facturación vencida. La concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) impulsó la aprobación de la medida: apuntaló su necesidad en que son "absolutamente desmedidos" los aumentos tarifarios en relación al de los salarios, y que el Municipio debe garantizar los derechos "que no hace la Provincia y la Nación".

La oposición impuso su mayoría y logró aprobar el proyecto impulsado por el bloque PJ-UC.





La concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) impulsó la aprobación de la medida

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/FQUq47x8pG HCD CAMPANA 07 DE JUNIO DE 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 7 de junio de 2018

El Concejo Deliberante aprobó la creación del programa "Asistencia Social Tarifaria"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: