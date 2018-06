La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 HCD: Tras la derogación de la Tasa de Red Vial, las repercusiones







Carlos Cazador remarcó que "el 50% de la recaudación" la aportan usuarios que no viven en Campana. En tanto, para Soledad Calle, "Abella aceptó el ajuste mucho antes que los gobernadores y los otros intendentes". Y Marco Colella le pidió al Intendente "que no firme el veto y que respete la decisión de los concejales". Luego de la primera sesión ordinaria de junio del Honorable Concejo Deliberante desarrollada el pasado jueves, cuando la oposición logró aprobar la derogación de la Tasa de Red Vial ante un recinto poblado por vecinos de los barrios Malvinas, Federal y Santa Florentina (quienes reclamaban por la continuidad del impuesto, dado que su recaudación sería destinada a obras de asfalto en esa zona de la ciudad), las opiniones de un sector y del otro no se hicieron esperar. El presidente del bloque Cambiemos, Carlos Cazador, defendió la postura del oficialismo, mientras que Soledad Calle (PJ-UC) y Marco Colella (FR) analizaron la sesión del lado de la oposición. Cazador explicó que "el 50 por ciento" de la recaudación de la Tasa de Red Vial proviene de los usuarios de paso que cargan combustible en las estaciones de la ruta Panamericana que cruza la ciudad, por lo que calificó de "ridículo" pensar que el esfuerzo es solo de los vecinos de Campana. "El 50 por ciento de la Tasa de Red Vial que se cobra en Campana lo perciben las estaciones de servicio que están en las rutas, que las utilizan personas que no son de la ciudad. Sería ridículo pensar que solo los vecinos de Campana están haciendo un aporte mayor", expresó Cazador en diálogo con LAD. El edil reconoció que está "demorada" la llegada de fondos para realizar el pavimento en los barrios Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina en los plazos que había prometido el Gobierno, pero aseguró que "sigue para adelante" la obra, que "no se cayó desde ningún punto de vista", y que con los fondos de la Tasa de Red Vial se hará "el 50 por ciento de lo que se había prometido, y el otro esperará el año que viene". "Pero vamos a cumplir con el sueño de estos vecinos, a quienes les vendieron casas con asfalto en sus calles", afirmó. En ese sentido, el presidente del bloque oficialista ponderó el plan de obras del Gobierno: sostuvo que ahora los vecinos "son siempre visibles y no solo en los meses antes de las elecciones". También se refirió a los cuestionamientos recibidos por la bancada peronista provenientes de los vecinos enojados por la derogación de la Tasa de Red Vial. "Debemos ser democráticos. A mí no me gusta lo que pasó, pero tampoco me gusta lo que le pasó al bloque Cambiemos durante tanto tiempo: hay que ser coherentes", dijo. "Entonces, quienes traen gente en un momento dado para respaldar su opinión, lo que deben hacer es respetar la opinión de los demás. Esta es la vida democrática", insistió Cazador. Por su parte, la presidente del bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, sostuvo que la implementación de la Tasa de Red Vial en Campana por parte del Gobierno municipal supuso que el intendente Abella "aceptó el ajuste mucho antes que los gobernadores y los demás intendentes, y que ya se hizo cargo con recursos propios de los recursos que Macri se había comprometido en mandar y que no llegaron". Calle defendió la derogación de la tasa destinada al asfaltado de calles. Aseguró que "el Gobierno tiene la costumbre de confundir y de utilizar la confusión en función de preservar sus propios privilegios y sus propias estrategias de voracidad recaudadora". Frente a eso, dijo que "los vecinos tienen que saber que el dinero recaudado (hasta el momento) va a estar apto para que sea utilizado (en pavimento), y también tienen que saber fundamentalmente que tenemos un intendente que aceptó el ajuste mucho antes que los gobernadores y los demás intendentes, y que ya se hace cargo con recursos propios de los recursos que Macri se había comprometido en mandar y que no llegaron". La referente justicialista también se refirió a la presencia de vecinos de Malvinas, Federal y Santa Florentina durante la votación. "Lo que se vio es que el Gobierno utilizó a un sector de vecinos alentados, hay que decirlo, por militantes macristas", aseveró, aunque señaló que pese "a haber caminado y volanteado todo el barrio" y usado "grupos de Whatsapp" e "incluso las instituciones del pueblo, como es la sociedad de fomento, no hubo una movilización masiva ni mucho menos". Y no quiso comparar los agravios recibidos con similares situaciones vividas por el bloque de Cambiemos en estos dos años y medio de gestión. "El oficialismo siempre tuvo reclamos populares en función de haberse opuesto a derechos de los vecinos. No es ese caso: nosotros tenemos la honestidad y la honradez de formar parte de un bloque que nunca levantó la mano en contra de la gente. Por el contrario, hoy lo que hicimos es volver a levantar la mano en favor de los vecinos y en contra de una tasa que es inconstitucional, en contra de meterle la mano en el bolsillo de la gente", consideró. En tanto, el concejal Marco Colella aseguró que el gobierno "le miente a la gente" en relación a las obras prometidas y su imposibilidad de realizarlas sin la Tasa de Red Vial: "Es lo que sabe hacer esta gestión: vivir sobre la mentira. Esperemos que recapacite". El edil del Frente Renovador también cuestionó al Ejecutivo porque "se malgastan los fondos públicos de una manera increíble", una situación que, desde su punto de vista, "quedó demostrada en la Rendición de Cuenta" del año 2017. "Esperemos que el intendente tenga la muñeca necesaria para enderezar el timón del Municipio para dejar de comprarle a amigos y familiares; dejar de seguir haciendo negocios con sus más allegados para empezar a administrar realmente bien la plata de los vecinos y no con la creación de tasas nuevas, o cosas que son ilegales", agregó Colella, quien denunció que durante la sesión, el recinto estuvo "poblado de militantes, funcionarios y empleados que llegaron para insultar a los concejales de la oposición". Finalmente, Colella se refirió a la posibilidad de que la ordenanza de derogación sea vetada por el Ejecutivo: "Esperemos que el Intendente no firme el veto y que respete la decisión de los concejales", concluyó.

EL PRESIDENTE DEL BLOQUE OFICIALISTA, CARLOS CAZADOR, PONDERÓ EL PLAN DE OBRAS DEL GOBIERNO: SOSTUVO QUE AHORA LOS VECINOS "SON SIEMPRE VISIBLES Y NO SOLO EN LOS MESES ANTES DE LAS ELECCIONES".





SOLEDAD CALLE SE REFIRIÓ A LA PRESENCIA DE VECINOS DE LOS BARRIOS MALVINAS, FEDERAL Y SANTA FLORENTINA: "LO QUE SE VIO ES QUE EL GOBIERNO UTILIZÓ A UN SECTOR DE VECINOS ALENTADOS POR MILITANTES MACRISTAS", AFIRMÓ.

