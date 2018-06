La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Opinión:

Cosas puercas

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El gobierno necesita más temprano que tarde calmar a sus amigos "los mercados" cuya desconfianza los ha llevado a dejarle de prestar los dólares necesarios para cubrir el déficit de la balanza externa. Para colmo quienes nos prestaron se están yendo llevándose los dólares, generando la corrida cambiaria que parece nunca acabar. Es por esta situación que el poder ejecutivo se vio en la necesidad de recurrir mucho antes de lo deseado al FMI. Para cerrar cuanto antes el acuerdo con ese organismo multilateral de crédito se pretende aprovechar nuestro alineamiento incondicional con el gobierno de Donald Trump.Para reforzarlo se decidió que la selección argentina juegue su partido amistoso con la selección de Israel en Jerusalén Este y no en Tel Aviv como estaba previsto luego de descartar a la ciudad de Haifa, primera sede del encuentro. Este cambio de sede fue tomado por los palestinos como un aval a la pretensión de los israelíes de convertir a Jerusalén en su capital, siendo que hasta el presente es una ciudad compartida con el estado palestino. Estados Unidos ya mudó a esa ciudad a su embajada. Lo incomprensible es que se haya querido mandar a la selección nacional al centro del conflicto a pocos días de iniciarse el campeonato del mundo. Ante esta pretendida utilización política del fútbol, los jugadores y el cuerpo técnico se negaron a jugar. Finalmente esta "picardía" se transformó en un verdadero bochorno diplomático. Como dijo Diego Maradona "La pelota no se mancha", o como decían nuestras abuelas, Dios no quiere cosas puercas. Sin duda resultó un daño colateral de nuestra relación con el FMI. Estos gestos de sumisión hacia los yanquis son propios de los gobiernos de derecha. Recordemos el envío de dos naves a la guerra del golfo por parte del gobierno de Carlos Menem que fue una participación sólo testimonial porque nada aportaron al poder de fuego de los estadounidenses. Cada día resulta evidente que el gobierno de Cambiemos está más preocupado en hacer lo que "los mercados" le piden que en la suerte de los sectores populares de la sociedad. Es desgarrador contemplar la cantidad de personas que pese al frío recorrieron grandes distancias e hicieron largas colas para poder obtener 2 kilos de pan gratis durante el "panazo" organizado por los desesperados panaderos que no pueden soportar las subas de las tarifas, el aumento sideral del precio de la harina y la caída de las ventas por la permanente reducción del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Ya es inocultable el aumento de la pobreza que rondaría el 30%. No alcanza con el blindaje mediático ocultador de la realidad. El 7 de junio como día del periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa de la naciente nación. Ese día del año 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres" con el fin de difundir los ideales patrióticos. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. De lo que podemos estar seguro es que si vivieran ninguno de estos tres primeros periodistas criollos escribirían hoy en Clarín.

