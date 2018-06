La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Breves: Noticias de Actualidad







"EN EL CULO": El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo que el Gobierno "se puede meter en el culo" la oferta.- "MUY POSITIVO": El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró muy positiva la aprobación de un préstamo del FMI por 50 mil millones de dólares.- EL DÓLAR, A CASI $26: Tras el acuerdo con el FMI, el dólar terminó en $ 25,98.- EMERGENCIA AGROPECUARIA: declaran la emergencia agropecuaria para zonas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.- "MUY POSITIVO" El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró ayer que la aprobación de un préstamo del FMI por 50 mil millones de dólares, es "un paso muy positivo para Argentina, una señal de confianza y respaldo al rumbo económico" del gobierno. Peña señaló además que la toma del crédito es "una medida preventiva para tener mayor cobertura frente a las volatilidades en el mundo, y un país que no está en equilibrio fiscal". EL DÓLAR, A CASI $26 Tras el anuncio del acuerdo por u$s 50 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sin oferta por parte del Banco Central, el dólar se disparó 43 centavos y terminó en el récord de $ 25,98, en agencias y bancos de la city porteña. En el inicio de la rueda, el billete tocó un nuevo récord intradiario de $ 26,13 pero luego recortó alza a raíz de la fuerte apreciación que registraba el real brasileño, que subía un 4,6% a 3,71 por dólar lo que beneficia al país por los lazos comerciales. En la semana, la moneda ascendió 40 centavos. EMERGENCIA AGROPECUARIA El Gobierno declaró ayer el estado de emergencia agropecuaria para diversas zonas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, una medida que activa una serie de beneficios para los productores cuyas actividades fueron afectadas por la sequía y los incendios. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dan curso a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), en sintonía con las propuestas elevadas por las provincias. "EN EL CULO" El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo ayer que el Gobierno "se puede meter en el culo" la oferta que le hizo llegar a la CGT de habilitar una suba de cinco puntos en la pauta salarial para llevarla al 20%. Y reiteró que su sindicato hará un paro el próximo jueves si no obtiene una respuesta al reclamo de aumento del 27%. "Se pueden meter en el culo lo que está ofreciendo el Gobierno nacional. El martes tenemos la reunión con la cámara empresaria (FADEEAC), si no dan el 27% el paro nacional de Camioneros está dado", exclamó el hijo de Hugo Moyano en un encendido discurso que dio en una asamblea del gremio en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.



