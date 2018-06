La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Por única vez:

En caso de pluriempleo no es necesario inscribirse en impuesto a las ganancias







La AFIP estableció que aquellos contribuyentes que debían declarar más de un empleo en el SIRADIG (Formulario 572 web) y no lo hicieron, no tendrán que inscribirse en el impuesto a las Ganancias. Los impuestos que surgen a partir de los trabajos no declarados deberán pagarse mediante un VEP, hasta el 22 de junio, utilizando el código de Impuesto-Concepto-Subconcepto: 011-043-043. La medida, establecida hoy por la Resolución General 4261 publicada en el Boletín Oficial, es por única vez y alcanza a las declaraciones juradas de 2017. La medida contempla los siguientes casos: - El beneficiario no informó dichos sueldos o remuneraciones, así como las deducciones respectivas, a través del formulario F. 572 Web. - El impuesto no fue retenido en su totalidad sus agentes de retención. Este universo de contribuyentes debe presentar la declaración jurada simplificada, sin necesidad de realizar la inscripción en el impuesto.



