La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 El Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes inauguró nuevas instalaciones









CENA A BENEFICIO La cena anual organizada por los adherentes al Hogar de Niños se realizará el próximo 28 de junio en Sofitel Cardales. Los interesados en colaborar comprando un cubierto pueden contactarse al 423401, o escribir al mail acontacto@hogarlourdes.org o al privado del Facebook Lourdes Hogar para recibir mayor información. "Todo es por ellos, ya que son los protagonistas de todo lo que pasa en el hogar", expresó emocionada Sandra Schenone, presidenta de la institución de bien público que desde 1981 cobija a menores judicializados. "Se están logrando varias adopciones, re vinculaciones este año y la idea es trabajarlas en esta sala ya que cada vez que viene una mamá o papá la idea es entablar un vínculo, antes no había un espacio específico para eso", explicó Sandra Schenone, presidenta del Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes. Ubicado sobre la calle Corrientes del barrio Obrero, desde 1981 brinda protección integral a niños judicializados que fueron retirados de sus familias a la espera que se repare su situación inicial o puedan ser adoptados. La remodelación inaugurada esta semana incluye una sala de Estimulación y Vinculación; y otra destinada a Estudios, que también hace las veces de biblioteca y sala de computación; además de reacondicionarse el comedor y la sala de usos múltiples. Schenone también comentó que estre las cuidadoras que asisten al Hogar, iniciaron un curso de Estimulación Temprana. "La idea es darles herramientas y que puedan estimular a los más chiquitos, ya que llegan a la institución con muchas carencias y no sólo afectivas. Esperamos que la nueva sala sirva para estimular todas cuestiones psicológicas, cognoscitivas y corporales". En la oportunidad se encontraban presentes la Jefa de Gabinete del Municipio, Mariela Schvartz; la concejal Romina Buzzini; y el Jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Axion Energy Roberto Dabusti, entre otros vecinos y colaboradores de la institución, entre ellos Gabriel Disalvo: "Todo lo que están viendo es una gestión muy grande donde hay muchas personas atrás. Nos costó mucho concretar esta nueva meta. El equipo de colaboradores ya lo tenemos, pero a veces nos demora la cuestión económica", reflexionó. Ya sobre el final de la reunión, el Padre Ariel Pérez bendijo los nuevos espacios y expresó: "Estamos contentos de los logros que no se cumplen sin un equipo que acompañe, direccione y que alienta". Destacó la labor como una "hermosa tarea, como toda bendición nos hace mirar para atrás y proyectarnos hacia adelante. Miramos para atrás para ver todo lo recorrido y lo lindo; pero también sabemos que la vida cristiana todo es punto de llegada y un punto de partida. Aquello a los que se llega se transforma en un trampolín que nos tira y nos proyecta hacia adelante".

Ahora el Hogar cuenta con un espacio destinado al proceso de vinculación o revinculación de los niños con sus padres antes de dejar la institución.





#Ahora inauguración de nuevas obras en el Hogar del Niño Nuestra Señora de Lourdes. Autoridades presentes. El padre Ariel bendice el momento pic.twitter.com/gAG7BwhZTU — Magui Felizia (@mawifelizia) 5 de junio de 2018

El Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes inauguró nuevas instalaciones

