Berta Chudnobsky

Falta una semana para el Día del Padre me adelanto con la receta para hacerla con tiempo. Es fácil pero de muchos pasos. Ese día, que se lo dedicamos a ellos, que trabajen nuestros hijas e hijos y para que puedan sentarse a contar historias. ¿Vieron que es así y cuentan muchas cosas que a los más chicos les atraen? Así que para todos los padres biológicos, los ensamblados, y los del corazón, va este postre para que en su día "se chupen los dedos". INGREDIENTES - 100 g de manteca blanda - 100 g de azúcar - 2 yemas - Ralladura de limón - 220 g de harina 0000 - ½ cucharadita de polvo para hornear - cucharada de vinagre - cucharadas de agua fría Crema: - 1 lata de Leche Condensada - 4 yemas - 150 cc de jugo de limón - 1 cucharadita de ralladura de limón Cubierta: - 4 claras - 200 g de azúcar PREPARACIÓN Masa: Batir la manteca a punto pomada con el azúcar, agregar las yemas y la ralladura de limón y, por último, la harina tamizada con el polvo para hornear. Formar la masa sin trabajarla mucho. Dejar descansar en la heladera durante 15 minutos envuelta en film, Estirar la preparación y forrar una tartera de 24 cm de diámetro previamente enmantecada y enharinada. Pinchar. Precocinar en horno moderado durante 10 minutos. Crema: Mezclar la Leche Condensada con las yemas, el jugo de limón y la ralladura. Unir bien y verter sobre la masa precocida. Cocinar en horno moderado durante 15 minutos. Cubierta (Merengue Italiano) Mojar apenas el azúcar y cocinarlo a punto hilo fuerte (118º C). Verter el almíbar en forma de hilo sobre las claras batidas a nieve, mientras se continúa batiendo. Batir hasta que la preparación enfría (cerca de 40 º C), no más porque puede cortarse. Cuando está listo adquiere consistencia y brillo. Cubrir el lemon pie con copos de merengue (con cuchara o con manga). Gratinar unos minutos en horno bien caliente hasta que quede ligeramente dorado. La mejor manera de hacer el merengue es con batidora, hay unas de 2 paletas muy cómodas.



La cocina de la abuela Berta:

Lemon Pie de leche condensada

Por Berta Chudnobsky

