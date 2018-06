La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/jun/2018 Remo:

La entrenadora Marilú Perea presentará embarcaciones en ocho pruebas e irá en búsqueda de la Copa Conjunto. Diez remeros del pre-equipo del Campana Boat Club conformarán ocho tripulaciones que competirán este domingo en la Regata Promocional que organizará el Club Náutico Villa Constitución. Será la cuarta regata promocional del año, y la segunda que se lleva a cabo en aguas del club santafesino. La fiscalización de la competencia estará a cargo de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (C.R.I.L.). Para esta oportunidad, la entrenadora Marilú Perea inscribió botes en las siguientes pruebas: 1) Single paseo Sub 14 masculino: Nicolás Martínez (3 rivales) 2) Single paseo Sub 16 masculino: Santiago Geretto (4 rivales) 3) Doble par clinker libre masculino: Franco Martínez [stroke] y Bruno Carabajal [bow] (3 rivales) 4) Single clinker Sub 14 masculino: Tobías Viera Veneziani (1 rival) 5) Single paseo Sub 16 femenino: Juana Modarelli (2 rivales) 6) Single clinker Sub 16 femenino: Guadalupe López (sin rivales) 7) Cuatro con timonel clinker libre masculino: Bruno Falcón [stroke], Franco Martínez [3], Kevin Ruiz [2], Bruno Carabajal [bow] e Isaías Gallippi [timonel] (3 rivales) 8) Single clinker Sub 16 masculino: Bote 1: Lautaro Bravo, Bote 2: Tobías Viera Veneziani (3 rivales) La reunión de capitanes está programada para las 9 en el salón de usos múltiples del club anfitrión y las pruebas comenzarán a las 10:30.

EL Cuatro con timonel clinker libre masculino. Bruno Falcón, Franco Martínez, Kevin Ruiz, Bruno Carabajal e Isaías Gallippi compartirán bote.



