Por primera vez en muchos años, dos embarcaciones tripuladas completamente por remeros del CBC participarán en simultáneo en una regata del calendario oficial de remo travesía. Este domingo se dará un hecho infrecuente pero muy grato para el remo campanense: habrá dos dobles par con timonel de paseo representando al Campana Boat Club en una regata puntuable de remo de travesía. Al CBC ya le costaba conseguir constituir un solo bote completamente celeste, algo que le ha traído muchos dolores de cabeza en especial a Gustavo Bragán, el remero de "asistencia perfecta" del club. Pero para esta 22ª edición de la "Copa Edward" y la sexta en conmemoración del aniversario de fundación de la Prefectura Naval Argentina habrá seis remeros federados del Campana Boat participantes, conformando dos dobles con timonel. Gustavo Bragán (51 años) correrá junto a Franco Almirón (19), tetracampeón argentino de remo oficial, recientemente pasado a la categoría Sub 23, y a Gregorio Zanini (18), una de las más recientes incorporaciones al Equipo Oficial que dirige el instructor Gustavo Hereñú. El promedio de las edades de los tres atletas los ubica en la categoría M-20. Como siempre, Bragán va en búsqueda de medallas en la categoría, y del top 5 de la clasificación general. La otra embarcación es toda una novedad, ya que estará conformada por tres de los mejores remeros no sólo del CBC, sino del país en sus respectivas categorías. Uno es Joel Romero (20), tricampeón argentino, dos veces medallista sudamericano y representante nacional en un Campeonato Mundial y en la última edición de la Royal Canadian Henley Regatta. El segundo es Rubén Geuna (20), poseedor de cuatro medallas de campeón argentino (su último título nacional fue justamente corriendo con Joel Romero en dos sin timonel Sub 23, en 2017). Y el tercero es Lionel Erba (17), el más joven de los seis representantes celestes, bicampeón nacional, y quien recientemente vistió por primera vez el body de la Selección Argentina de Remo en Valparaíso, Chile, en el contexto de una regata amistosa de ochos mixtos. Este bote correrá en la categoría M17, pero sin duda alguna estará peleando los primeros puestos de la clasificación general. También será de la partida el campanense Norberto Canteros (36), quien no representa al Campana Boat Club (al menos en esta modalidad deportiva, sí lo hace en la categoría master) sino al Club de Regatas América de la ciudad de Tigre. Canteros, un histórico favorito de todas las regatas de travesía, correrá en esta oportunidad en un bote mixto junto a Melina Castillo Chebroux y Verónica Gaito, ambas del C.R.A., en la categoría X40. La competencia estará co-organizada por el Tigre Boat Club y la Prefectura Naval Argentina de Tigre, y será arbitrada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre. La extensión total de la regata será de 24 kilómetros, partiendo desde el muelle del Club de Regatas La Marina, luego recorriendo los ríos Luján, Carapachay, Canal 8, Espera, Sarmiento, nuevamente Luján, y terminando en el inicio de la rampa del C.R.L.M. En total participarán 145 botes y 435 atletas.

