Publicidad Las dirigidas por Adrián Zottola llevan seis victorias consecutivas y, con un partido menos, están a tres puntos del líder Universitario La Plata "C". Este sábado, la Primera Damas del Campana Boat Club buscará su séptima victoria consecutiva en la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped cuando enfrente como visitante a St Brendan´s en Garín por la 10ª fecha del campeonato. Además de continuar la racha de victorias, el Boat Club necesita no perder puntos para no perderle pisada al actual líder, Universitario de La Plata "C", que tiene un partido jugado (y ganado) más. Es que recién el feriado del miércoles 20 de junio se jugará el encuentro que le falta al CBC frente a Country Mi Refugio, que fue suspendido por lluvia en el marco de la quinta fecha. Sin embargo, antes de ese desafío habrá uno que, a priori, será todavía más decisivo: el del sábado 16 en Campana, justamente ante el equipo platense. En este momento, el equipo celeste tiene números casi perfectos y lidera varios ítems de la Primera F4: -es el equipo con mejor promedio de gol, con 3,87 por partido, -es el equipo más goleador en términos nominales -a pesar de tener un partido jugado menos- con 31, -tiene la más amplia diferencia de gol, con +25, -y tiene en sus filas a la máxima artillera del certamen, la delantera María Eugenia Díaz, que marcó 10 veces en 8 partidos (1,25 por partido) a pesar de no haber jugado todos los partidos desde el arranque. Pero parece improbable que el CBC pueda alcanzar a Universitario en esta décima fecha, ya que las chicas de La Plata jugarán como locales ante Ferro Carril Oeste, equipo que marcha último en la tabla de posiciones, sin victorias y con seis partidos perdidos sobre ocho disputados. El resto de la fecha será la siguiente: Quilmes ´´D´´ vs. Camioneros ´´B´´; Luján Rugby Club ´´B´´ vs. Sociedad Alemana de Lomas de Zamora ´´B´; Nueva Chicago vs. Country Mi Refugio; San Fernando ´´D´´ vs. Quilmes ´´C´´; y San Luis ´´B´´ vs. Deportiva Francesa ´´B´´.

VAN POR MÁS. LAS CELESTES ESTÁN INVICTAS Y QUIEREN LLEGAR DE LA MEJOR FORMA AL ENCUENTRO FRENTE A UNIVERSITARIO DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club visitan a St Brendan´s con la ilusión de extender su gran momento

