Después de perder su invicto en la fecha pasada, el Tricolor tendrá hoy un visitante de riesgo por la séptima fecha de la Zona B de la Tercera División de la URBA.

Por la séptima fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Los Pinos en un partido que se disputará desde las 15 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa (el encuentro de Intermedia comienza a las 13.15).

El Tricolor llega a este compromiso luego de haber perdido el pasado sábado su invicto en la visita a Beromama (cayó 42-37). Igualmente, las cinco victorias de las primeras cinco fechas le permitieron mantenerse en lo más alto de la Zona B con 25 unidades, aunque con un partido más que Mercedes (24) y Los Pinos (20).

Justamente, su rival de esta tarde quedó libre en la jornada anterior y llegará a nuestra ciudad con la posibilidad de alcanzar al Tricolor (para ello debería ganar con punto bonus).

En esta fecha, además de Ciudad de Campana vs Los Pinos, también jugarán: Porteño vs Ezeiza Rugby; Berisso Rugby vs Almafuerte; Rivadavia de Lobos vs Sociedad Hebraica; y Mercedes Rugby vs Beromama. Libre quedará Floresta.

En tanto, las posiciones de la Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 25 puntos; 2) Mercedes Rugby, 24 puntos ; 3) Los Pinos, 20 puntos; 4) Beromama, 19 puntos; 5) Floresta Rugby, 15 puntos; 6) Berisso Rugby, 13 puntos; 7) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 8) Rivadavia de Lobos, 5 puntos; 9) Almafuerte, 5 puntos; 10) Porteño de General Rodríguez, 4 puntos; 11) Ezeiza Rugby, 1 punto.